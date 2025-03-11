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Беспилотники рухнули на жилые дома в Калужской области - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Беспилотники рухнули на жилые дома в Калужской области
Беспилотники рухнули на жилые дома в Калужской области - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Беспилотники рухнули на жилые дома в Калужской области
Восемь беспилотников уничтожены над Калужской областью силами ПВО в ночь на вторник, есть повреждения и возгорания в местах падения обломков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T08:22
2025-03-11T08:24
калужская область
владислав шапша
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Восемь беспилотников уничтожены над Калужской областью силами ПВО в ночь на вторник, есть повреждения и возгорания в местах падения обломков. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один – в Сухиничском, еще три были сбиты в Перемышльском районе, один - в Тарусском районе и один был уничтожен в Жуковском районе", – уточнил Шапша.По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения и возгорание, добавил он.Ранее сообщалось, что ВСУ рано утром 11 марта предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. К 7 утра мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 69 вражеских дронов.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье.Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева объявила о приостановке движения поездов на ж/д станции Домодедово в сторону Москвы и области и приостановке прилетов и вылетов гражданских судов в одноименном аэропорту. Позже она сообщила о запуске электричек в сторону столицы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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калужская область, владислав шапша, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Беспилотники рухнули на жилые дома в Калужской области

Над Калужской областью сбиты восемь беспилотников ВСУ – губернатор

08:22 11.03.2025 (обновлено: 08:24 11.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Восемь беспилотников уничтожены над Калужской областью силами ПВО в ночь на вторник, есть повреждения и возгорания в местах падения обломков. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один – в Сухиничском, еще три были сбиты в Перемышльском районе, один - в Тарусском районе и один был уничтожен в Жуковском районе", – уточнил Шапша.
По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения и возгорание, добавил он.
"В Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме. По предварительной информации пострадавших нет", – сообщил глава региона.
Ранее сообщалось, что ВСУ рано утром 11 марта предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. К 7 утра мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 69 вражеских дронов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье.
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева объявила о приостановке движения поездов на ж/д станции Домодедово в сторону Москвы и области и приостановке прилетов и вылетов гражданских судов в одноименном аэропорту. Позже она сообщила о запуске электричек в сторону столицы.
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Калужская областьВладислав ШапшаПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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