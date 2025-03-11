https://crimea.ria.ru/20250311/bespilotniki-rukhnuli-na-zhilye-doma-v-kaluzhskoy-oblasti-1144816406.html
Беспилотники рухнули на жилые дома в Калужской области
Беспилотники рухнули на жилые дома в Калужской области - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Беспилотники рухнули на жилые дома в Калужской области
Восемь беспилотников уничтожены над Калужской областью силами ПВО в ночь на вторник, есть повреждения и возгорания в местах падения обломков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T08:22
2025-03-11T08:22
2025-03-11T08:24
калужская область
владислав шапша
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2da6e6d5fdf3b937f7f274af09aabe0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Восемь беспилотников уничтожены над Калужской областью силами ПВО в ночь на вторник, есть повреждения и возгорания в местах падения обломков. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один – в Сухиничском, еще три были сбиты в Перемышльском районе, один - в Тарусском районе и один был уничтожен в Жуковском районе", – уточнил Шапша.По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения и возгорание, добавил он.Ранее сообщалось, что ВСУ рано утром 11 марта предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. К 7 утра мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 69 вражеских дронов.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье.Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева объявила о приостановке движения поездов на ж/д станции Домодедово в сторону Москвы и области и приостановке прилетов и вылетов гражданских судов в одноименном аэропорту. Позже она сообщила о запуске электричек в сторону столицы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
калужская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a9687a6c234daa3ae1dc402a86e21131.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Беспилотники рухнули на жилые дома в Калужской области
Над Калужской областью сбиты восемь беспилотников ВСУ – губернатор
08:22 11.03.2025 (обновлено: 08:24 11.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Восемь беспилотников уничтожены над Калужской областью силами ПВО в ночь на вторник, есть повреждения и возгорания в местах падения обломков. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один – в Сухиничском, еще три были сбиты в Перемышльском районе, один - в Тарусском районе и один был уничтожен в Жуковском районе", – уточнил Шапша.
По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения и возгорание, добавил он.
"В Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме. По предварительной информации пострадавших нет", – сообщил глава региона.
Ранее сообщалось, что ВСУ рано утром 11 марта предприняли массированную атаку
на Москву и Московскую область. К 7 утра мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 69 вражеских дронов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил
, что один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье.
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева объявила
о приостановке движения поездов на ж/д станции Домодедово в сторону Москвы и области и приостановке прилетов и вылетов гражданских судов в одноименном аэропорту. Позже она сообщила
о запуске электричек в сторону столицы.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.