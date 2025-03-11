https://crimea.ria.ru/20250311/bespilotniki-rukhnuli-na-zhilye-doma-v-kaluzhskoy-oblasti-1144816406.html

Беспилотники рухнули на жилые дома в Калужской области

Беспилотники рухнули на жилые дома в Калужской области - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Беспилотники рухнули на жилые дома в Калужской области

Восемь беспилотников уничтожены над Калужской областью силами ПВО в ночь на вторник, есть повреждения и возгорания в местах падения обломков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T08:22

2025-03-11T08:22

2025-03-11T08:24

калужская область

владислав шапша

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Восемь беспилотников уничтожены над Калужской областью силами ПВО в ночь на вторник, есть повреждения и возгорания в местах падения обломков. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один – в Сухиничском, еще три были сбиты в Перемышльском районе, один - в Тарусском районе и один был уничтожен в Жуковском районе", – уточнил Шапша.По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения и возгорание, добавил он.Ранее сообщалось, что ВСУ рано утром 11 марта предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. К 7 утра мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 69 вражеских дронов.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье.Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева объявила о приостановке движения поездов на ж/д станции Домодедово в сторону Москвы и области и приостановке прилетов и вылетов гражданских судов в одноименном аэропорту. Позже она сообщила о запуске электричек в сторону столицы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

калужская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, владислав шапша, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости