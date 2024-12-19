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В Крыму нашли лекарства для обратившейся к Путину пенсионерки - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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В Крыму нашли лекарства для обратившейся к Путину пенсионерки
В Крыму нашли лекарства для обратившейся к Путину пенсионерки - РИА Новости Крым, 19.12.2024
В Крыму нашли лекарства для обратившейся к Путину пенсионерки
Обратившаяся к президенту России Владимиру Путину пенсионерка из Керчи была обеспечена необходимым препаратом за день до "Прямой линии" с главой государства... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T17:48
2024-12-19T17:48
крым
алексей натаров
минздрав крыма
лекарства
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
онкология
новости крыма
прямая линия с президентом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Обратившаяся к президенту России Владимиру Путину пенсионерка из Керчи была обеспечена необходимым препаратом за день до "Прямой линии" с главой государства. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, в целом бесплатные препараты для пациентов с онкологией в аптечной сети региона есть.Вопрос пенсионерки из Керчи, которая пожаловалась на отсутствие в Крыму бесплатных препаратов для онкологических больных и необходимость приобретать их за свой счет, прозвучал в ходе большой пресс-конференции президента РФ, совмещенной с Прямой линией. По словам Путина, средства на обеспечение пациентов льготными препаратами в России выделены в достаточном объеме, любая нехватка лекарств в регионах является недоработкой на местах.По его словам, данный препарат есть в наличии в аптечной сети "Крым-Фармация". В целом ситуация с льготным лекарственным обеспечением находится на контроле республиканского минздрава, заверил Натаров."По направлению "Онкология" в 2024 году были закуплены препараты общей стоимостью 1 млрд 189 млн рублей", - привел цифры глава профильного министерства.С начала года более 800 человек получили помощь медицинских страховых компаний по вопросам качества медицинской помощи, 70% жалоб пациентов являются обоснованными, сообщала ранее заместитель директора страховой медицинской компании Ольга Каялова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали причину задержки поставок льготных препаратовКогда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготниковЕсли в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницах
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крым, алексей натаров, минздрав крыма, лекарства, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, онкология, новости крыма, прямая линия с президентом
В Крыму нашли лекарства для обратившейся к Путину пенсионерки

Пенсионерка из Керчи получила лекарства за день до "Прямой линии" - минздрав

17:48 19.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Панов / Перейти в фотобанкАссортимент аптеки
Ассортимент аптеки - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Алексей Панов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Обратившаяся к президенту России Владимиру Путину пенсионерка из Керчи была обеспечена необходимым препаратом за день до "Прямой линии" с главой государства. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, в целом бесплатные препараты для пациентов с онкологией в аптечной сети региона есть.
Вопрос пенсионерки из Керчи, которая пожаловалась на отсутствие в Крыму бесплатных препаратов для онкологических больных и необходимость приобретать их за свой счет, прозвучал в ходе большой пресс-конференции президента РФ, совмещенной с Прямой линией. По словам Путина, средства на обеспечение пациентов льготными препаратами в России выделены в достаточном объеме, любая нехватка лекарств в регионах является недоработкой на местах.

"Пациентка из города Керчь, обратившаяся на Прямую линию к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, 16 декабря 2024 года обратилась на "горячую линию" предприятия "Крым-Фармация" и 18 декабря получила лекарственный препарат "Анастразол", - написал министр.

По его словам, данный препарат есть в наличии в аптечной сети "Крым-Фармация". В целом ситуация с льготным лекарственным обеспечением находится на контроле республиканского минздрава, заверил Натаров.
"По направлению "Онкология" в 2024 году были закуплены препараты общей стоимостью 1 млрд 189 млн рублей", - привел цифры глава профильного министерства.
С начала года более 800 человек получили помощь медицинских страховых компаний по вопросам качества медицинской помощи, 70% жалоб пациентов являются обоснованными, сообщала ранее заместитель директора страховой медицинской компании Ольга Каялова.
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КрымАлексей НатаровМинздрав КрымаЛекарстваЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоОнкологияНовости КрымаПрямая линия с президентом
 
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