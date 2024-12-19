https://crimea.ria.ru/20241219/v-krymu-nashli-lekarstva-dlya-obrativsheysya-k-putinu-pensionerki-1142775250.html

В Крыму нашли лекарства для обратившейся к Путину пенсионерки

В Крыму нашли лекарства для обратившейся к Путину пенсионерки - РИА Новости Крым, 19.12.2024

В Крыму нашли лекарства для обратившейся к Путину пенсионерки

Обратившаяся к президенту России Владимиру Путину пенсионерка из Керчи была обеспечена необходимым препаратом за день до "Прямой линии" с главой государства... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T17:48

2024-12-19T17:48

2024-12-19T17:48

крым

алексей натаров

минздрав крыма

лекарства

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

онкология

новости крыма

прямая линия с президентом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Обратившаяся к президенту России Владимиру Путину пенсионерка из Керчи была обеспечена необходимым препаратом за день до "Прямой линии" с главой государства. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, в целом бесплатные препараты для пациентов с онкологией в аптечной сети региона есть.Вопрос пенсионерки из Керчи, которая пожаловалась на отсутствие в Крыму бесплатных препаратов для онкологических больных и необходимость приобретать их за свой счет, прозвучал в ходе большой пресс-конференции президента РФ, совмещенной с Прямой линией. По словам Путина, средства на обеспечение пациентов льготными препаратами в России выделены в достаточном объеме, любая нехватка лекарств в регионах является недоработкой на местах.По его словам, данный препарат есть в наличии в аптечной сети "Крым-Фармация". В целом ситуация с льготным лекарственным обеспечением находится на контроле республиканского минздрава, заверил Натаров."По направлению "Онкология" в 2024 году были закуплены препараты общей стоимостью 1 млрд 189 млн рублей", - привел цифры глава профильного министерства.С начала года более 800 человек получили помощь медицинских страховых компаний по вопросам качества медицинской помощи, 70% жалоб пациентов являются обоснованными, сообщала ранее заместитель директора страховой медицинской компании Ольга Каялова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали причину задержки поставок льготных препаратовКогда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготниковЕсли в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницах

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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