В Крыму нашли лекарства для обратившейся к Путину пенсионерки
Пенсионерка из Керчи получила лекарства за день до "Прямой линии" - минздрав
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Обратившаяся к президенту России Владимиру Путину пенсионерка из Керчи была обеспечена необходимым препаратом за день до "Прямой линии" с главой государства. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, в целом бесплатные препараты для пациентов с онкологией в аптечной сети региона есть.
Вопрос пенсионерки из Керчи, которая пожаловалась на отсутствие в Крыму бесплатных препаратов для онкологических больных и необходимость приобретать их за свой счет, прозвучал в ходе большой пресс-конференции президента РФ, совмещенной с Прямой линией. По словам Путина, средства на обеспечение пациентов льготными препаратами в России выделены в достаточном объеме, любая нехватка лекарств в регионах является недоработкой на местах.
"Пациентка из города Керчь, обратившаяся на Прямую линию к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, 16 декабря 2024 года обратилась на "горячую линию" предприятия "Крым-Фармация" и 18 декабря получила лекарственный препарат "Анастразол", - написал министр.
По его словам, данный препарат есть в наличии в аптечной сети "Крым-Фармация". В целом ситуация с льготным лекарственным обеспечением находится на контроле республиканского минздрава, заверил Натаров.
"По направлению "Онкология" в 2024 году были закуплены препараты общей стоимостью 1 млрд 189 млн рублей", - привел цифры глава профильного министерства.
С начала года более 800 человек получили помощь медицинских страховых компаний по вопросам качества медицинской помощи, 70% жалоб пациентов являются обоснованными, сообщала ранее заместитель директора страховой медицинской компании Ольга Каялова.
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