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Эксперты назвали главные посылы "Итогов года" с Владимиром Путиным
Эксперты назвали главные посылы "Итогов года" с Владимиром Путиным - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Эксперты назвали главные посылы "Итогов года" с Владимиром Путиным
Президент России Владимир Путин на итогах года дал понять, что ситуация в стране и вокруг нее непростая, но управляемая и контролируемая. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T20:06
2024-12-19T20:06
2024-12-19T20:06
радио "спутник в крыму"
владимир путин (политик)
прямая линия с президентом
политика
россия
коллективный запад
мнения
олег шевченко
наталья киселева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на итогах года дал понять, что ситуация в стране и вокруг нее непростая, но управляемая и контролируемая. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии Крымского федерального университета Олег Шевченко."Основной посыл, который я услышал от нашего президента, заключается в следующем: да, ситуация непростая, но она управляемая, контролируемая, и мы выходим из тех сложностей, которые нам создают оппоненты", - сказал эксперт.По его словам, Москва использует попытки недругов помешать развитию нашей страны, чтобы стать сильнее.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) политолог и социолог Наталья Киселева в свою очередь отметила, что "Итоги года" являются своего рода "ежегодной переписью проблем населения" и ярким показателем настроений в российском обществе."Наш президент – единственный глава государства, который использует такой формат, еще и усиленный в этом году возможностями искусственного интеллекта. Конечно, некоторые вопросы могли бы решиться и на месте, и не обязательно их задавать президенту напрямую. Но страна у нас огромная, и очень правильно, что глава государства и в таком формате общается с населением", - сказала эксперт.Главные слова, сказанные российским лидером, это фраза "о доме надо думать", которую Путин повторил несколько раз, и не только в шутливой форме, говорит Киселева. По ее мнению, в этих словах отражена необходимость ставить интересы России во главу угла государственной политики.Президент России Владимир Путин в четверг провел "Итоги года" – традиционное мероприятие, представляющее собой совмещенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции. Мероприятие продолжалось четыре с половиной часа. За это время глава государства ответил на 76 вопросов, 14 из них касались тематики специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы развиваемся, несмотря ни на что" – Путин о росте экономики в РоссииПутин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"Ситуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин
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владимир путин (политик), прямая линия с президентом, политика, россия, коллективный запад, мнения, олег шевченко, наталья киселева
Эксперты назвали главные посылы "Итогов года" с Владимиром Путиным
Путин на "Итогах года" обозначил усиление России вопреки действиям Запада – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин на итогах года дал понять, что ситуация в стране и вокруг нее непростая, но управляемая и контролируемая. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии Крымского федерального университета Олег Шевченко.
"Основной посыл, который я услышал от нашего президента, заключается в следующем: да, ситуация непростая, но она управляемая, контролируемая, и мы выходим из тех сложностей, которые нам создают оппоненты", - сказал эксперт.
По его словам, Москва использует попытки недругов помешать развитию нашей страны, чтобы стать сильнее.
"Так закаляется сталь, так закаляются государства и взрослеют цивилизации", - отметил Шевченко.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) политолог и социолог Наталья Киселева в свою очередь отметила, что "Итоги года" являются своего рода "ежегодной переписью проблем населения" и ярким показателем настроений в российском обществе.
"Наш президент – единственный глава государства, который использует такой формат, еще и усиленный в этом году возможностями искусственного интеллекта. Конечно, некоторые вопросы могли бы решиться и на месте, и не обязательно их задавать президенту напрямую. Но страна у нас огромная, и очень правильно, что глава государства и в таком формате общается с населением", - сказала эксперт.
Главные слова, сказанные российским лидером, это фраза "о доме надо думать", которую Путин повторил несколько раз, и не только в шутливой форме, говорит Киселева. По ее мнению, в этих словах отражена необходимость ставить интересы России во главу угла государственной политики.
"Конечно, мы живем не на необитаемом острове. У нас есть соседи, союзники и партнеры, мы не можем не считаться с ситуациями, которые складываются вокруг них и с ними. Но государственный эгоизм, на мой взгляд, должен быть в приоритете", - пояснила Киселева.
Президент России Владимир Путин в четверг провел "Итоги года"
– традиционное мероприятие, представляющее собой совмещенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции. Мероприятие продолжалось четыре с половиной часа. За это время глава государства ответил на 76 вопросов, 14 из них касались тематики специальной военной операции.
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