В США сделали признание о биолабораториях на Украине
В биолабораториях на Украине разрабатывали оружие против русских – экс-советник Пентагона
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В биолабораториях на Украине при помощи американских специалистов разрабатывали оружие против русских. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.
"Украинцы в биолабораториях с нашей помощью и содействием пытались разработать оружие, генетически направленное против русских", — заявил он.
Военный эксперт также подчеркнул, что победа России в конфликте на Украине неизбежна.
В июне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что к разработке оружия массового поражения на Украине причастны главный санитарный врач и главный инфекционист страны, представители минздрава, чиновники и представители США.
В конце мая Кириллов заявлял, что Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. Он отметил, что российская сторона фиксирует многочисленные случаи применения ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном на линии боев в Донбассе. также ВСУ применяют американские газовые гранаты с веществом CS, ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия с маркировкой "Терен-6".
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Подозреваемый в совершении теракта задержан . Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. 19 декабря следствие предъявило ему обвинение по террористической статье.
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