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В США сделали признание о биолабораториях на Украине - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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В США сделали признание о биолабораториях на Украине
В США сделали признание о биолабораториях на Украине - РИА Новости Крым, 19.12.2024
В США сделали признание о биолабораториях на Украине
В биолабораториях на Украине при помощи американских специалистов разрабатывали оружие против русских. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T20:23
2024-12-19T20:23
сша
украина
биолаборатории
пентагон
дуглас макгрегор
в мире
биологическое оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В биолабораториях на Украине при помощи американских специалистов разрабатывали оружие против русских. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.Военный эксперт также подчеркнул, что победа России в конфликте на Украине неизбежна.В июне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что к разработке оружия массового поражения на Украине причастны главный санитарный врач и главный инфекционист страны, представители минздрава, чиновники и представители США.В конце мая Кириллов заявлял, что Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. Он отметил, что российская сторона фиксирует многочисленные случаи применения ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном на линии боев в Донбассе. также ВСУ применяют американские газовые гранаты с веществом CS, ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия с маркировкой "Терен-6".Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Подозреваемый в совершении теракта задержан . Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. 19 декабря следствие предъявило ему обвинение по террористической статье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мор птиц в Крыму вызвали патогены из биолаборатории СШАСША планировали открыть свою биолабораторию в Крыму: как и для чегоСтало известно о бесчеловечных опытах США в биолабораториях на Украине
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РИА Новости Крым
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96
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сша, украина, биолаборатории, пентагон, дуглас макгрегор, в мире, биологическое оружие, новости
В США сделали признание о биолабораториях на Украине

В биолабораториях на Украине разрабатывали оружие против русских – экс-советник Пентагона

20:23 19.12.2024
 
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Добыча природного урана - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В биолабораториях на Украине при помощи американских специалистов разрабатывали оружие против русских. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.
"Украинцы в биолабораториях с нашей помощью и содействием пытались разработать оружие, генетически направленное против русских", — заявил он.
Военный эксперт также подчеркнул, что победа России в конфликте на Украине неизбежна.
В июне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что к разработке оружия массового поражения на Украине причастны главный санитарный врач и главный инфекционист страны, представители минздрава, чиновники и представители США.
В конце мая Кириллов заявлял, что Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. Он отметил, что российская сторона фиксирует многочисленные случаи применения ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном на линии боев в Донбассе. также ВСУ применяют американские газовые гранаты с веществом CS, ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия с маркировкой "Терен-6".
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Подозреваемый в совершении теракта задержан . Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. 19 декабря следствие предъявило ему обвинение по террористической статье.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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