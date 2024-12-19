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В США сделали признание о биолабораториях на Украине

В США сделали признание о биолабораториях на Украине - РИА Новости Крым, 19.12.2024

В США сделали признание о биолабораториях на Украине

В биолабораториях на Украине при помощи американских специалистов разрабатывали оружие против русских. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T20:23

2024-12-19T20:23

2024-12-19T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В биолабораториях на Украине при помощи американских специалистов разрабатывали оружие против русских. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.Военный эксперт также подчеркнул, что победа России в конфликте на Украине неизбежна.В июне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что к разработке оружия массового поражения на Украине причастны главный санитарный врач и главный инфекционист страны, представители минздрава, чиновники и представители США.В конце мая Кириллов заявлял, что Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. Он отметил, что российская сторона фиксирует многочисленные случаи применения ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном на линии боев в Донбассе. также ВСУ применяют американские газовые гранаты с веществом CS, ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия с маркировкой "Терен-6".Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Подозреваемый в совершении теракта задержан . Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. 19 декабря следствие предъявило ему обвинение по террористической статье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мор птиц в Крыму вызвали патогены из биолаборатории СШАСША планировали открыть свою биолабораторию в Крыму: как и для чегоСтало известно о бесчеловечных опытах США в биолабораториях на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, биолаборатории, пентагон, дуглас макгрегор, в мире, биологическое оружие, новости