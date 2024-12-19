https://crimea.ria.ru/20241219/itogi-goda-ot-putina-i-priznanie-pentagona-po-ukraine-glavnoe-za-den-1142782747.html

Итоги года от Путина и признание Пентагона по Украине: главное за день

Итоги года от Путина и признание Пентагона по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Итоги года от Путина и признание Пентагона по Украине: главное за день

Президент РФ Владимир Путин провел совмещенную прямую линию и пресс-конференцию "Итоги года". В Абхазии потасовка между депутатами у здания парламента... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T23:22

2024-12-19T23:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел совмещенную прямую линию и пресс-конференцию "Итоги года". В Абхазии потасовка между депутатами у здания парламента закончилась стрельбой. В Москве арестовали подозреваемого в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. Капитан танкера "Волгонефть-212" отправлен под стражу. В Крыму пресекли деятельность пяти граждан России и Украины, хранивших огнестрельное оружие и взрывчатку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин подвел итоги годаПрезидент России Владимир Путин 19 декабря подвел итоги 2024 года в ходе большой пресс-конференции, которая была совмещена с "Прямой линией". Участие в общении с российским лидером приняли журналисты из разных регионов РФ и представители западных СМИ.Мероприятие длилось почти 4,5 часа. За это время российский лидер ответил на более чем 70 вопросов, сделав ряд заявлений о социально-экономической ситуации в России, крушении танкеров с мазутом в Керченском проливе, ситуации в Сирии, ходе СВО и освобождении Курской области, переговорах с Киевом и судьбе Зеленского, возможной встрече с Дональдом Трампом, семейной ипотеке, блокировке YouTube и многом другом.Эксперты в комментариях РИА Новости Крым назвали главные посылы "Итогов года" с Владимиром Путиным, а также оценили вопросы россиян и журналистов, в том числе из США.Стрельба у парламента АбхазииВ Сухуме у здания парламента Абхазии произошла стрельба и потасовка с участием трех депутатов: Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. В результате один из них скончался, получив ранение в голову. Еще один парламентарий был ранен в плечо. Ведется следствие.Подозреваемый в убийстве Кириллова арестованПодозреваемому в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова Ахмаду Курбанову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Он арестован до 17 февраля.В США признали разработку биооружия против русских на Украине Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор признал, что Украина с помощью специалистов из Соединенных Штатов разрабатывала биологическое оружие против русских. Капитан танкера "Волгонефть-212" отправлен под стражуКапитан танкера "Волгонефть-212", который потерпел крушение в Керченском проливе, по решению суда заключен под стражу на два месяца. Капитану "Волгонефть-239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Мера пресечения обоим обвиняемым избрана сроком на два месяца до 17 февраля 2025 года.Спецоперация ФСБ в Крыму Сотрудники крымского управления ФСБ России пресекли деятельность пяти граждан России и Украины, хранивших огнестрельное оружие и взрывчатку. Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области признал их виновными и приговорил к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на срок от 11 до 13 лет. Кроме того, они обязаны выплатить штрафы в размере 350 тысяч рублей каждый.

https://crimea.ria.ru/20241219/psikhologicheskiy-slom-chto-pokazali-voprosy-putinu-ot-zhurnalistov-iz-ssha-1142781213.html

https://crimea.ria.ru/20241219/vsu-atakovali-kombinat-kamenskiy-raketami-atacms-i-storm-shadow-1142775584.html

https://crimea.ria.ru/20241219/osevshiy-na-dno-kerchenskogo-proliva-mazut-mozhet-podnyatsya-k-letu--uchenyy-1142715404.html

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