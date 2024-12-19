Итоги года от Путина и признание Пентагона по Украине: главное за день
Прямая линия Путина и признание Пентагона о биолабораториях на Украине: главное за день
23:22 19.12.2024 (обновлено: 23:24 19.12.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел совмещенную прямую линию и пресс-конференцию "Итоги года". В Абхазии потасовка между депутатами у здания парламента закончилась стрельбой. В Москве арестовали подозреваемого в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. Капитан танкера "Волгонефть-212" отправлен под стражу. В Крыму пресекли деятельность пяти граждан России и Украины, хранивших огнестрельное оружие и взрывчатку.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путин подвел итоги года
Президент России Владимир Путин 19 декабря подвел итоги 2024 года в ходе большой пресс-конференции, которая была совмещена с "Прямой линией". Участие в общении с российским лидером приняли журналисты из разных регионов РФ и представители западных СМИ.
Мероприятие длилось почти 4,5 часа. За это время российский лидер ответил на более чем 70 вопросов, сделав ряд заявлений о социально-экономической ситуации в России, крушении танкеров с мазутом в Керченском проливе, ситуации в Сирии, ходе СВО и освобождении Курской области, переговорах с Киевом и судьбе Зеленского, возможной встрече с Дональдом Трампом, семейной ипотеке, блокировке YouTube и многом другом.
Стрельба у парламента Абхазии
В Сухуме у здания парламента Абхазии произошла стрельба и потасовка с участием трех депутатов: Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. В результате один из них скончался, получив ранение в голову. Еще один парламентарий был ранен в плечо. Ведется следствие.
Подозреваемый в убийстве Кириллова арестован
В США признали разработку биооружия против русских на Украине
Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор признал, что Украина с помощью специалистов из Соединенных Штатов разрабатывала биологическое оружие против русских.
Капитан танкера "Волгонефть-212" отправлен под стражу
Капитан танкера "Волгонефть-212", который потерпел крушение в Керченском проливе, по решению суда заключен под стражу на два месяца. Капитану "Волгонефть-239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Мера пресечения обоим обвиняемым избрана сроком на два месяца до 17 февраля 2025 года.
Спецоперация ФСБ в Крыму
Сотрудники крымского управления ФСБ России пресекли деятельность пяти граждан России и Украины, хранивших огнестрельное оружие и взрывчатку. Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области признал их виновными и приговорил к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на срок от 11 до 13 лет. Кроме того, они обязаны выплатить штрафы в размере 350 тысяч рублей каждый.