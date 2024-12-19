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Начинаем праздновать сейчас: диетолог дала совет худеющим к Новому году - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Начинаем праздновать сейчас: диетолог дала совет худеющим к Новому году
Начинаем праздновать сейчас: диетолог дала совет худеющим к Новому году - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Начинаем праздновать сейчас: диетолог дала совет худеющим к Новому году
Худеющим к Новому году людям уже сейчас необходимо выходить из режима "не трогай, это на Новый год", и потихоньку начать себя баловать вкусными продуктами,... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T22:37
2024-12-19T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Худеющим к Новому году людям уже сейчас необходимо выходить из режима "не трогай, это на Новый год", и потихоньку начать себя баловать вкусными продуктами, чтобы, тем самым, помочь поджелудочной справиться с нагрузкой в предстоящие праздничные дни. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист по диетологии Минздрава РК Виктория Гаврилова.По словам диетолога, не стоит длительно воздерживаться от вкусных продуктов и мучить себя голодом, потому что в этом случае организму в новогоднюю ночь будет особенно тяжело."Не нужно резко нарушать режим питания в новогоднюю ночь, потому что обильная еда на ночь – это очень тяжело и для пищеварения, и для организма в целом. На новогоднем столе обязательно должна быть обычная питьевая вода. Можно с лимоном, апельсином, листочками мяты или мелиссы для улучшения вкуса", - сказала диетолог.Также на праздничном столе должны быть свежие овощи и фрукты.Говоря о традиционном для нашей страны новогоднем салате оливье, Гаврилова отметила, что с ним главное не переусердствовать. Это калорийное блюдо нужно есть в небольшом количестве.Ранее доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что стремление к изысканным, вкусным продуктам и блюдам у человека формировалось тогда, "когда еды было мало". Это очень ресурсная еда в условиях дефицита питания. Но сегодня пищевые инстинкты людей – желание есть больше жирного, сладкого, соленого – сохраняются уже в условиях изобилия. Разумеется, это не полезно. Также он рассказывал, что от работы пищеварительной системы зависит не только физическое, но и эмоциональное здоровье человека. А потому, включая в свой ежедневный рацион некоторые продукты, можно существенно наладить свое самочувствие и настроение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы три главных правила похуденияПочему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – урологЕдим для красоты и здоровья: весенние советы диетологов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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совет эксперта, диетология, новый год, новый год 2025, еда, общество, новости крыма, минздрав крыма
Начинаем праздновать сейчас: диетолог дала совет худеющим к Новому году

Худеющим к Новому году уже сейчас нужно входить в режим празднования – диетолог

22:37 19.12.2024
 
© © Fotolia / JenkoAtamanЛишний вес. Архивное фото
Лишний вес. Архивное фото
© © Fotolia / JenkoAtaman
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Худеющим к Новому году людям уже сейчас необходимо выходить из режима "не трогай, это на Новый год", и потихоньку начать себя баловать вкусными продуктами, чтобы, тем самым, помочь поджелудочной справиться с нагрузкой в предстоящие праздничные дни. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист по диетологии Минздрава РК Виктория Гаврилова.

"Люди стараются похудеть, чтобы прекрасно смотреться в праздничном наряде. Но в Новогоднюю ночь начинается разгар аппетита и плюс несколько лишних килограммов. И чтоб такого не было, чтоб не зря были потрачены время и усилия на похудение, лучше с сегодняшнего дня плавно входить в режим празднования, баловать себя по чуть-чуть вкусными продуктами", – рекомендовала Гаврилова.

По словам диетолога, не стоит длительно воздерживаться от вкусных продуктов и мучить себя голодом, потому что в этом случае организму в новогоднюю ночь будет особенно тяжело.
"Не нужно резко нарушать режим питания в новогоднюю ночь, потому что обильная еда на ночь – это очень тяжело и для пищеварения, и для организма в целом. На новогоднем столе обязательно должна быть обычная питьевая вода. Можно с лимоном, апельсином, листочками мяты или мелиссы для улучшения вкуса", - сказала диетолог.
Также на праздничном столе должны быть свежие овощи и фрукты.
Говоря о традиционном для нашей страны новогоднем салате оливье, Гаврилова отметила, что с ним главное не переусердствовать. Это калорийное блюдо нужно есть в небольшом количестве.
Ранее доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что стремление к изысканным, вкусным продуктам и блюдам у человека формировалось тогда, "когда еды было мало". Это очень ресурсная еда в условиях дефицита питания. Но сегодня пищевые инстинкты людей – желание есть больше жирного, сладкого, соленого – сохраняются уже в условиях изобилия. Разумеется, это не полезно. Также он рассказывал, что от работы пищеварительной системы зависит не только физическое, но и эмоциональное здоровье человека. А потому, включая в свой ежедневный рацион некоторые продукты, можно существенно наладить свое самочувствие и настроение.
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