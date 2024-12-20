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Лидеры меджлиса* утратили поддержку крымских татар - РИА Новости Крым, 20.12.2024
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Лидеры меджлиса* утратили поддержку крымских татар
Лидеры меджлиса* утратили поддержку крымских татар - РИА Новости Крым, 20.12.2024
Лидеры меджлиса* утратили поддержку крымских татар
Лидеры запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* полностью утратили доверие и поддержку крымских татар, поскольку народ всецело связывает свое... РИА Новости Крым, 20.12.2024
2024-12-20T06:03
2024-12-20T06:03
крым
радио "спутник в крыму"
ибраим ширин
крымские татары
меджлис*
общество
крым многонациональный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Лидеры запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* полностью утратили доверие и поддержку крымских татар, поскольку народ всецело связывает свое будущее с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат парламента республики, председатель регионального общественного движения "Герои Крыма" Ибраим Ширин.По словам парламентария, лидеры меджлиса* просто используют имя крымско-татарского народа, чтобы "пополнять свои карманы, интриговать и пачкать весь народ своими действиями".Он отметил, что голосом крымских татар сегодня могут быть только депутаты, избранные в Крыму, которые живут на своей Родине и работают во благо полуострова и всей России.Ширин также указал, что крымские татары связывают свое будущее с Россией, полностью поддерживают власть в республике и государстве, которая в свою очередь делает их жизнь лучше: строит инфраструктуру, детсады и школы в местах компактного проживания, предоставляет жилье и земельные участки, содействует сохранению и развитию национального языка и культуры.Об этой поддержке также свидетельствует высокая явка, которую крымские татары продемонстрировали в этом году на выборах президента России и местные советы в Крыму, а также большое количество представителей этого народа, участвующих в специальной военной операции.В Симферополе 17 декабря прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем приняли участие около 400 человек, в том числе более 200 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Турции и Таджикистана, общественники, участники СВО.На съезде принят ряд обращений и заявлений, в том числе о поддержке курса президента РФ Владимира Путина и проведения специальной военной операции.* Запрещенная в России экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?"Крымские татары поддерживают проведение СВО на УкраинеАксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма
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60
крым, ибраим ширин, крымские татары, меджлис*, общество, крым многонациональный, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, россия
Лидеры меджлиса* утратили поддержку крымских татар

Лидеры меджлиса* полностью утратили доверие крымских татар – депутат Госсовета Крыма Ширин

06:03 20.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФлаги России. Крыма и крымских татар
Флаги России. Крыма и крымских татар - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Лидеры запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* полностью утратили доверие и поддержку крымских татар, поскольку народ всецело связывает свое будущее с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат парламента республики, председатель регионального общественного движения "Герои Крыма" Ибраим Ширин.
"Эти беглые псевдолидеры Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров называют себя голосом крымских татар, хотя сами уже больше 10 лет ни разу не были в Крыму. Различным международным структурам и странам пора перестать слушать людей, у которых нет ни поддержки, ни доверия крымских татар, не имеющих ничего общего со своим народом", - сказал Ширин.
По словам парламентария, лидеры меджлиса* просто используют имя крымско-татарского народа, чтобы "пополнять свои карманы, интриговать и пачкать весь народ своими действиями".
Он отметил, что голосом крымских татар сегодня могут быть только депутаты, избранные в Крыму, которые живут на своей Родине и работают во благо полуострова и всей России.
Ширин также указал, что крымские татары связывают свое будущее с Россией, полностью поддерживают власть в республике и государстве, которая в свою очередь делает их жизнь лучше: строит инфраструктуру, детсады и школы в местах компактного проживания, предоставляет жилье и земельные участки, содействует сохранению и развитию национального языка и культуры.
Об этой поддержке также свидетельствует высокая явка, которую крымские татары продемонстрировали в этом году на выборах президента России и местные советы в Крыму, а также большое количество представителей этого народа, участвующих в специальной военной операции.
В Симферополе 17 декабря прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем приняли участие около 400 человек, в том числе более 200 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Турции и Таджикистана, общественники, участники СВО.
На съезде принят ряд обращений и заявлений, в том числе о поддержке курса президента РФ Владимира Путина и проведения специальной военной операции.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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Радио "Спутник в Крыму"КрымИбраим ШиринКрымские татарымеджлис*ОбществоКрым многонациональныйГосударственный совет РК (Госсовет)Новости КрымаРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
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