https://crimea.ria.ru/20241220/lidery-medzhlisa-utratili-podderzhku-krymskikh-tatar-1142777783.html

Лидеры меджлиса* утратили поддержку крымских татар

Лидеры меджлиса* утратили поддержку крымских татар - РИА Новости Крым, 20.12.2024

Лидеры меджлиса* утратили поддержку крымских татар

Лидеры запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* полностью утратили доверие и поддержку крымских татар, поскольку народ всецело связывает свое... РИА Новости Крым, 20.12.2024

2024-12-20T06:03

2024-12-20T06:03

2024-12-20T06:03

крым

радио "спутник в крыму"

ибраим ширин

крымские татары

меджлис*

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Лидеры запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* полностью утратили доверие и поддержку крымских татар, поскольку народ всецело связывает свое будущее с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат парламента республики, председатель регионального общественного движения "Герои Крыма" Ибраим Ширин.По словам парламентария, лидеры меджлиса* просто используют имя крымско-татарского народа, чтобы "пополнять свои карманы, интриговать и пачкать весь народ своими действиями".Он отметил, что голосом крымских татар сегодня могут быть только депутаты, избранные в Крыму, которые живут на своей Родине и работают во благо полуострова и всей России.Ширин также указал, что крымские татары связывают свое будущее с Россией, полностью поддерживают власть в республике и государстве, которая в свою очередь делает их жизнь лучше: строит инфраструктуру, детсады и школы в местах компактного проживания, предоставляет жилье и земельные участки, содействует сохранению и развитию национального языка и культуры.Об этой поддержке также свидетельствует высокая явка, которую крымские татары продемонстрировали в этом году на выборах президента России и местные советы в Крыму, а также большое количество представителей этого народа, участвующих в специальной военной операции.В Симферополе 17 декабря прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем приняли участие около 400 человек, в том числе более 200 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Турции и Таджикистана, общественники, участники СВО.На съезде принят ряд обращений и заявлений, в том числе о поддержке курса президента РФ Владимира Путина и проведения специальной военной операции.* Запрещенная в России экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?"Крымские татары поддерживают проведение СВО на УкраинеАксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ибраим ширин, крымские татары, меджлис*, общество, крым многонациональный, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, россия