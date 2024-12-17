Аксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма
Разделить крымчан по национальному признаку никому не удастся – Аксенов
16:10 17.12.2024 (обновлено: 16:15 17.12.2024)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов на съезде депутатов крымских татар в Симферополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Главным фактором успешного развития Крыма является межнациональное и межконфессиональное согласие, разрушить единство крымчан не удастся никому. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на съезде депутатов всех уровней из числа крымских татар.
В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.
"Хотя очень много было сделано за эти годы, на мой взгляд, не количество средств, вложенных в инфраструктуру, определяет нашу дальнейшую жизнь. Ее определяет то уважительное отношение друг к другу, взаимопонимание, которое у нас в Крыму сложилось за эти 10 лет. Это и есть залог успешного развития и движения вперед", - сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что воссоединение полуострова с Россией в 2014 году позволило сохранить Крым, его единство и межнациональное и межконфессиональное согласие, и это сегодня понимают все крымчане.
Глава республики добавил, что крымско-татарский народ занимает достойное место в огромной многонациональной семье российских народов, двигается вперед и развивается, сохраняя свой язык и культуру.
"Наше единство доказывает, что никто и никогда не сможет нас разделить по национальному признаку. Никакие поводы и события не могут стать причиной неуважительного отношения к людям других национальностей и вероисповеданий", - выразил уверенность глава РК.
В ходе мероприятия Аксенов также вручил государственные награды участникам специальной военной операции из числа крымских татар.
© РИА Новости КрымГлава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
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Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСъезд депутатов крымских татар в Симферополе
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Съезд депутатов крымских татар в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымГлава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
3 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымГлава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
4 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
© РИА Новости Крым
1 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
© РИА Новости Крым
2 из 4
Съезд депутатов крымских татар в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
© РИА Новости Крым
4 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
© РИА Новости Крым
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