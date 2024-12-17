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Аксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Аксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма
Аксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Аксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма
Главным фактором успешного развития Крыма является межнациональное и межконфессиональное согласие, разрушить единство крымчан не удастся никому. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T16:10
2024-12-17T16:15
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Главным фактором успешного развития Крыма является межнациональное и межконфессиональное согласие, разрушить единство крымчан не удастся никому. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на съезде депутатов всех уровней из числа крымских татар.В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО."Хотя очень много было сделано за эти годы, на мой взгляд, не количество средств, вложенных в инфраструктуру, определяет нашу дальнейшую жизнь. Ее определяет то уважительное отношение друг к другу, взаимопонимание, которое у нас в Крыму сложилось за эти 10 лет. Это и есть залог успешного развития и движения вперед", - сказал Аксенов.Он подчеркнул, что воссоединение полуострова с Россией в 2014 году позволило сохранить Крым, его единство и межнациональное и межконфессиональное согласие, и это сегодня понимают все крымчане.Глава республики добавил, что крымско-татарский народ занимает достойное место в огромной многонациональной семье российских народов, двигается вперед и развивается, сохраняя свой язык и культуру.В ходе мероприятия Аксенов также вручил государственные награды участникам специальной военной операции из числа крымских татар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мусульмане Крыма активно участвуют в развитии региона – АксеновУказ президента о репатриантах – что сделано в Крыму за 10 летУкраине не удалось разжечь в Крыму межнациональную рознь – депутат ГС
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сергей аксенов, крым, крымские татары, герои сво, крым многонациональный, россия, общество
Аксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма

Разделить крымчан по национальному признаку никому не удастся – Аксенов

16:10 17.12.2024 (обновлено: 16:15 17.12.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов на съезде депутатов крымских татар в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксенов на съезде депутатов крымских татар в Симферополе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Главным фактором успешного развития Крыма является межнациональное и межконфессиональное согласие, разрушить единство крымчан не удастся никому. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на съезде депутатов всех уровней из числа крымских татар.
В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.
"Хотя очень много было сделано за эти годы, на мой взгляд, не количество средств, вложенных в инфраструктуру, определяет нашу дальнейшую жизнь. Ее определяет то уважительное отношение друг к другу, взаимопонимание, которое у нас в Крыму сложилось за эти 10 лет. Это и есть залог успешного развития и движения вперед", - сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что воссоединение полуострова с Россией в 2014 году позволило сохранить Крым, его единство и межнациональное и межконфессиональное согласие, и это сегодня понимают все крымчане.
Глава республики добавил, что крымско-татарский народ занимает достойное место в огромной многонациональной семье российских народов, двигается вперед и развивается, сохраняя свой язык и культуру.
"Наше единство доказывает, что никто и никогда не сможет нас разделить по национальному признаку. Никакие поводы и события не могут стать причиной неуважительного отношения к людям других национальностей и вероисповеданий", - выразил уверенность глава РК.
В ходе мероприятия Аксенов также вручил государственные награды участникам специальной военной операции из числа крымских татар.
© РИА Новости КрымГлава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
1 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСъезд депутатов крымских татар в Симферополе
Съезд депутатов крымских татар в Симферополе
2 из 4
Съезд депутатов крымских татар в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымГлава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
3 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымГлава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
4 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
© РИА Новости Крым
1 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
© РИА Новости Крым
2 из 4
Съезд депутатов крымских татар в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
© РИА Новости Крым
4 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил государственные награды участникам СВО из числа крымских татар
© РИА Новости Крым
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