https://crimea.ria.ru/20241217/aksenov-nazval-samyy-glavnyy-faktor-uspeshnogo-razvitiya-kryma-1142692345.html

Аксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма

Аксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Аксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма

Главным фактором успешного развития Крыма является межнациональное и межконфессиональное согласие, разрушить единство крымчан не удастся никому. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T16:10

2024-12-17T16:10

2024-12-17T16:15

сергей аксенов

крым

крымские татары

герои сво

крым многонациональный

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142692232_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_c264cfa6875c9649e44ecb8894b3f577.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Главным фактором успешного развития Крыма является межнациональное и межконфессиональное согласие, разрушить единство крымчан не удастся никому. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на съезде депутатов всех уровней из числа крымских татар.В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО."Хотя очень много было сделано за эти годы, на мой взгляд, не количество средств, вложенных в инфраструктуру, определяет нашу дальнейшую жизнь. Ее определяет то уважительное отношение друг к другу, взаимопонимание, которое у нас в Крыму сложилось за эти 10 лет. Это и есть залог успешного развития и движения вперед", - сказал Аксенов.Он подчеркнул, что воссоединение полуострова с Россией в 2014 году позволило сохранить Крым, его единство и межнациональное и межконфессиональное согласие, и это сегодня понимают все крымчане.Глава республики добавил, что крымско-татарский народ занимает достойное место в огромной многонациональной семье российских народов, двигается вперед и развивается, сохраняя свой язык и культуру.В ходе мероприятия Аксенов также вручил государственные награды участникам специальной военной операции из числа крымских татар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мусульмане Крыма активно участвуют в развитии региона – АксеновУказ президента о репатриантах – что сделано в Крыму за 10 летУкраине не удалось разжечь в Крыму межнациональную рознь – депутат ГС

https://crimea.ria.ru/20241217/kto-seychas-mozhet-govorit-ot-imeni-krymskikh-tatar--zayavlenie-1142672281.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, крымские татары, герои сво, крым многонациональный, россия, общество