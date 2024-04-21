https://crimea.ria.ru/20240421/ukaz-prezidenta-o-repatriantakh--chto-sdelano-v-krymu-za-10-let-1136639644.html

Указ президента о репатриантах – что сделано в Крыму за 10 лет

Указ президента о репатриантах – что сделано в Крыму за 10 лет - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Указ президента о репатриантах – что сделано в Крыму за 10 лет

Ровно десять лет назад – 21 апреля 2014 года – президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого,... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T07:03

2024-04-21T07:03

2024-04-21T07:03

владимир путин (политик)

депортация из крыма

крым

общество

феодосия

джанкой

айдер типпа

минобраз крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Ровно десять лет назад – 21 апреля 2014 года – президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". В августе 2019 года в указ были также включены крымские итальянцы. Какие положения прописаны в документе и что удалось реализовать в Крыму за 10 лет – в материале РИА Новости Крым.В целях восстановления справедливости"В целях восстановления исторической справедливости, устранения последствий незаконной депортации с территории Крымской АССР армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и допущенных нарушений их прав постановляю… принять комплекс мер по политическому, социальному и духовному возрождению армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам", – прописано в тексте документа.В частности, президентским указом предусмотрены меры по национально-культурному и духовному возрождению репатриантов, их социальному обустройству по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя, создание национально-культурных автономий, обеспечение доступа к образованию на родных языках, развитие традиционных промыслов и форм хозяйствования. Органам власти предписывалось проводить мероприятия, приуроченные к датам, важным для каждой из перечисленных национальностей.Социальное обустройствоОдин из главных вопросов, волнующий людей всех национальностей – обеспеченность жильем. По данным Минстроя, с момента подписания указа на территории республики построены десять многоквартирных домов для представителей реабилитированных народов – 714 квартир общей площадью 46,4 тысячи "квадратов".Новое жилье уже получили более тысячи семей, еще более 1,2 тысячи обеспечат квартирами до конца реализации госпрограммы. По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК, уже в текущем году планируют ввести в эксплуатацию еще одну 72-квартирную многоэтажку в Джанкое, в 2025-том такой же дом достроят в Феодосии.Кроме того, реабилитированные граждане получают земельные участки, в местах их компактного проживания строят дороги, устанавливают спортивные площадки, возводят мечети. Сейчас также продолжается работа по догазификации домовладений, репатрианты получают компенсации за подключение к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. 852 семьям оказана единовременная материальная помощь на завершение строительства индивидуального жилья на общую сумму 167 миллионов рублей.Образование на родных языкахПо состоянию на начало 2023/2024 учебного года в Крыму функционирует 541 общеобразовательная организация, где учатся более 229 тысяч ребят. По желанию родителей для обучения можно выбрать один из трех государственных языков республики: русский, украинский или крымско-татарский. Как сообщили РИА Новости Крым в Минобразования РК, сейчас в республике работают 16 общеобразовательных организаций с крымско-татарским языком обучения – 256 классов, 5,3 тысячи учащихся."Кроме того, на базе 20 общеобразовательных организаций с русским языком обучения открыт 121 класс с крымско-татарским языком обучения – 1,9 тысячи учащихся. Таким образом, в общеобразовательных организациях на крымско-татарском языке обучается 7,2 тысячи учащихся. Крымско-татарский язык и литературу в различных формах изучают 31,5 тысячи учащихся", – привели статистику в профильном министерстве.Еще 718 маленьких крымчан получают дошкольное образование на крымско-татарском языке, в группах с двумя языками обучения – русским и крымско-татарским – обучаются 655 крымских дошколят.Свобода вероисповедания10 апреля 2024 года в Соборной мечети Крыма впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрам.Эту мечеть возвели на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Храм может вместить более четырех тысяч верующих. Под зданием мечети размещен музей ислама – там будут постоянные и периодические выставки по аналогии музея христианства в Херсонесе. Строительство мечети началось в 2015 году под патронатом президента России Владимира Путина.Всего в Крыму на сегодняшний день насчитывается около 150 мечетей и столько же молельных домов. По данным Духовного управления мусульман Республики Крым и Севастополя (ДУМК) на полуострове 30% от общего населения – мусульмане. Это не только крымские татары, но и представители множества других народов.Память о трагедии народовНемцы были депортированы из Крыма через два месяца после начала Великой Отечественной войны – в августе 1941-го. В феврале-марте 1942 года за ними последовали итальяцы. Самая большая по численности депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года, а через месяц также депортировали греков, болгар, армян. В результате войны, оккупации и депортации население Крыма уменьшилось втрое.Строительство мемориального комплекса "Путь возрождения народов Крыма" на месте бывшей железнодорожной станции "Сюрень" началось еще в 2016 году. Комплекс за 378 миллионов рублей объединил мечеть, музей, часовню, скульптурные экспозиции, стелы, вагон-мемориал, беседки и фонтаны. Все это – дань памяти трагедии депортации, боль от которой вместе с репатриантами разделяет весь многонациональный народ Крыма – полуострова, который является общим домом для более чем 165 народов.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагическая страница истории: депортация народов КрымаЖилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в КрымуАксенов о дне памяти 18 мая: Киев продолжает спекулировать на трагедии

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крым

феодосия

джанкой

херсонес

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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