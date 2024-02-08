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Кто, как и когда депортировал народы из Крыма

Кто, как и когда депортировал народы из Крыма - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Кто, как и когда депортировал народы из Крыма

Насильственное выселение народов из Крыма началось 28 августа 1941 года с депортации русских немцев (переселено более 63 тысяч). Депортация проводилась по... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-08T06:41

2024-02-08T06:41

2024-02-07T23:51

депортация крымских итальянцев

день памяти жертв депортации итальянского народа

депортация из крыма

история

общество

великая отечественная война

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Насильственное выселение народов из Крыма началось 28 августа 1941 года с депортации русских немцев (переселено более 63 тысяч). Депортация проводилась по обвинениям органов власти СССР в "массовом дезертирстве" из Красной Армии, а также в сотрудничестве с немецкими оккупационными войсками во время Великой Отечественной войны. В указе, подписанном Иосифом Сталиным, депортированные народы назывались "немецкими пособниками".Итальянцев, проживающих в Крыму, депортировали с временно освобожденного Красной Армией Керченского полуострова в январе и феврале 1942 года (более одной тысячи человек). Семьи перевозили в Казахстан, мужчин мобилизовали в Трудармию, они работали на строительстве заводов и на шахтах на Урале и содержались под охраной.В конце весны 1944 года на освобожденном от фашистов полуострове началась еще одна волна депортации. Сначала насильственно вывезли крымских татар (почти 188 тысяч). Вместе с ними в списки на переселение были включены турки, караимы и цыгане, так как первые два народа разговаривали на крымско-татарском языке, а последние в период оккупации уничтожаемые фашистами, стремясь выжить, выдавали себя за крымских татар.Спустя месяц также депортировали греков (15 тысяч), болгар (более 12 тысяч), армян (более 9,5 тысяч) и представителей некоторых других народов. Операция по выселению болгар, греков, армян, проводилась в один день - 27 июня 1944 года. Также в эти два месяца депортации подверглись несколько сотен венгров, румын и итальянцев.Куда депортировали крымские народыНедвижимое имущество выселенных было конфисковано. Депортированных помещали в спецпоселения с ограничением по перемещению и именовали спецпоселенцами.Людей высылали преимущественно в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Башкирию, на Урал.Некоторым членам смешанных семей из-за смены фамилии удалось избежать депортации. При этом зачастую были депортированы граждане других национальностей, состоящее в браке с депортированными, а также дети от смешанных браков.При этом партийные деятели нижнего звена, партизаны, демобилизованные и комиссованные из армии, принадлежащие народам, подлежащим депортации, также выселялись из Крыма или же им запрещалось возвращение из армии на родину. Также было запрещено возвращение в Крым эвакуированных из числа немцев, крымских татар, болгар, итальянцев, греков и армян. Но в места спецпоселений их не отправляли.Фиксировались нечастые случаи, когда по ходатайству однополчан некоторые представители депортированных народов смогли все же вернуться на Крымский полуостров и поселиться там.В марте 1956 года указом президиума Верховного Совета СССР были сняты ограничения с греков, болгар, армян и членов их семей, находящихся на спецпоселении. Они могли покинуть спецпоселение, но разрешения на возвращение в Крым не было, а конфискованное имущество им не возвращали.Последствия депортации для КрымаВ сентябре 1967 года указом президиума ВС СССР обвинения в отношении крымских татар также были сняты. Но в отношении других народов аналогичных решений принято не было.В результате войны, оккупации и депортации население Крыма уменьшилось практически втрое. Некоторые районы – в основном Южный берег Крыма и горы – остались практически безлюдными. Кампания по переселению в Крым граждан из других областей СССР дала свои результаты только к 1960-му году.После депортаций в Крыму были переименованы населенные пункты, названия которых имели крымско-татарское, немецкое, греческое и армянское происхождение – то есть практически 90%.В 1945 году Крымская АССР была преобразована в Крымскую область. Регион снова получил автономный статус только в 1991 году.Решения Путина в отношении депортированных народов14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав".В том же году решением сессии Верховного Совета СССР была образована специальная комиссия по проблемам крымско-татарского народа. 11 июля 1990 года Совет министров СССР принял постановление "О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область". С этого времени началось массовое возвращение татар в Крым, которые не могли этого сделать ранее из-за ограничений по прописке, имеющимся в советском Крыму.В марте 2014 года Республика Крым вошла в состав Российской Федерации. 21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".17 апреля 2017 года президент России подписал закон, предусматривающий ряд льгот для незаконно депортированных из Крымской АССР народов или их родственников (бабушка, дедушка, отец, мать, супруг, супруга, дети, внуки, брат, сестра, усыновитель) при получении вида на жительство в России, в том числе упрощенный порядок предоставления документа. В августе 2019 года Путин внес изменения в указ, касающийся реабилитации крымских итальянцев.День памятиВ 1994 году парламент Крымской Автономии установил 18 мая Днем памяти жертв депортации народов Крыма. В этот день в разных городах республики проходят памятные мероприятия, о событии рассказывают в музеях, библиотеках и школах, культурные учреждения организуют тематические выставки, лекции и видеоуроки. В храмах разных конфессий проходят богослужения. Символом знаменательного дня является голубая лента.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://crimea.ria.ru/20230129/iz-kerchi-v-kazakhstan-tragediya-deportatsii-krymskikh-italyantsev-1126645704.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

депортация крымских итальянцев, день памяти жертв депортации итальянского народа, депортация из крыма, история, общество, великая отечественная война, крым