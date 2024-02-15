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Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 лет - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 лет
Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 лет - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 лет
Десять многоквартирных домов для представителей реабилитированных народов построены в разных муниципалитетах Крыма с момента воссоединения в Россией,... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T20:27
2024-02-15T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Десять многоквартирных домов для представителей реабилитированных народов построены в разных муниципалитетах Крыма с момента воссоединения в Россией, строительство одного из них недавно завершено в Симферополе, сообщает в четверг республиканский Минстрой.В том числе, в крымской столице завершилось строительство 62-квартирной жилой многоэтажки по улице 60 лет Октября. Дом возвели по госпрограмме Социально-экономического развития Крыма Севастополя."На территории дома установлены спортивная и детская площадки, столы для игр в шахматы и скамейки. Объект расположен в районе с развитой инфраструктурой, вблизи находятся объекты социального значения", – уточнили в профильном ведомстве.Более тысячи семей из числа реабилитированных народов Крыма получили новое жилье, еще более 1,2 тыс семей обеспечат квартирами до конца реализации соответствующей госпрограммы, сообщала ранее председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Айдер Типпа. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантовЖилье для репатриантов в Крыму: есть ли угроза закрытия программыКогда в Крыму ликвидируют очередь на жилье для репатриантов
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министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, крым, жилье в крыму, соцзащита, симферополь, строительство, госпрограмма социально-экономического развития крыма
Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 лет

Десять многоквартирных домов для репатриантов построены в Крыму за 10 лет – Минстрой

20:27 15.02.2024
 
© Минстрой КрымаЖилье для репатриантов
Жилье для репатриантов
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Десять многоквартирных домов для представителей реабилитированных народов построены в разных муниципалитетах Крыма с момента воссоединения в Россией, строительство одного из них недавно завершено в Симферополе, сообщает в четверг республиканский Минстрой.

"С 2014 по 2024 годы в разных городах Крыма в рамках реализации Госпрограммы построены 10 многоквартирных домов на 714 квартир общей площадью 46,4 тыс квадратных метров", – сказано в сообщении.

В том числе, в крымской столице завершилось строительство 62-квартирной жилой многоэтажки по улице 60 лет Октября. Дом возвели по госпрограмме Социально-экономического развития Крыма Севастополя.
"На территории дома установлены спортивная и детская площадки, столы для игр в шахматы и скамейки. Объект расположен в районе с развитой инфраструктурой, вблизи находятся объекты социального значения", – уточнили в профильном ведомстве.
Более тысячи семей из числа реабилитированных народов Крыма получили новое жилье, еще более 1,2 тыс семей обеспечат квартирами до конца реализации соответствующей госпрограммы, сообщала ранее председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Айдер Типпа.
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