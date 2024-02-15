https://crimea.ria.ru/20240215/zhile-dlya-repatriantov--chto-postroeno-v-krymu-za-10-let-1134979409.html

Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 лет

Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 лет - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 лет

Десять многоквартирных домов для представителей реабилитированных народов построены в разных муниципалитетах Крыма с момента воссоединения в Россией,... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T20:27

2024-02-15T20:27

2024-02-15T20:27

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

новости крыма

крым

жилье в крыму

соцзащита

симферополь

строительство

госпрограмма социально-экономического развития крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134979247_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_669bd816dee13821ac5f2913ff14c242.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Десять многоквартирных домов для представителей реабилитированных народов построены в разных муниципалитетах Крыма с момента воссоединения в Россией, строительство одного из них недавно завершено в Симферополе, сообщает в четверг республиканский Минстрой.В том числе, в крымской столице завершилось строительство 62-квартирной жилой многоэтажки по улице 60 лет Октября. Дом возвели по госпрограмме Социально-экономического развития Крыма Севастополя."На территории дома установлены спортивная и детская площадки, столы для игр в шахматы и скамейки. Объект расположен в районе с развитой инфраструктурой, вблизи находятся объекты социального значения", – уточнили в профильном ведомстве.Более тысячи семей из числа реабилитированных народов Крыма получили новое жилье, еще более 1,2 тыс семей обеспечат квартирами до конца реализации соответствующей госпрограммы, сообщала ранее председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Айдер Типпа. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантовЖилье для репатриантов в Крыму: есть ли угроза закрытия программыКогда в Крыму ликвидируют очередь на жилье для репатриантов

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, крым, жилье в крыму, соцзащита, симферополь, строительство, госпрограмма социально-экономического развития крыма