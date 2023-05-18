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Трагическая страница истории: депортация народов Крыма

Трагическая страница истории: депортация народов Крыма - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Трагическая страница истории: депортация народов Крыма

18 мая 1944 года на полуострове началась депортация крымских татар. Спустя месяц под аналогичным предлогом из Крыма также депортировали греков, болгар, армян и... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T07:04

2023-05-18T07:04

2023-05-18T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости Крым. 18 мая 1944 года на полуострове началась депортация крымских татар. Спустя месяц под аналогичным предлогом из Крыма также депортировали греков, болгар, армян и представители других народов. Немцы были депортированы с полуострова еще в августе 1941-го, а итальянцы - в феврале-марте 1942 года. В 1994 году парламент Крымской Автономии установил 18 мая Днем памяти жертв депортации народов Крыма.Кого выдворили из КрымаДепортация народов проводилась по незаконным обвинениям органами власти СССР в "массовом дезертирстве" из Красной Армии, а также в сотрудничестве с немецкими оккупационными войсками во время Великой Отечественной войны. Постановления Государственного комитета обороны о выселении крымско-татарского населения с территории Крыма принимались 2 апреля, 11 и 21 мая 1944 года.Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму>>Основная операция началась на рассвете 18 мая. К 16 часам 20 мая было выселено 180 014 человек. По окончательным данным, из Крыма депортировали почти 188 тыс. крымских татар. Около 37 тыс. их семей увезли в Узбекистан: самые многочисленные "колонии" осели в Ташкентской, Самаркандской, Андижанской и Ферганской областях. Остальных распределили на Урале (Молотовская (ныне Пермская) и Свердловская области, в Удмуртии и в Европейской части СССР (Костромская, Горьковская, а ныне Нижегородская), Московская и другие области).Дополнительно в течение мая-июня 1944 года из Крыма и с Кавказа были депортированы еще около 66 тысяч человек, в том числе с полуострова — 15 040 греков, 12 420 болгар, 9 620 армян.Ранее также депортировали 63 500 немцев и членов их семей, почти 1000 итальянцев. Их направляли в Башкирию, Кемеровскую, Молотовскую, Свердловскую и Кировскую области СССР, а также в Гурьевскую область Казахстана; а также около 3,5 тыс. иноподданных с просроченными паспортами, в том числе 3 350 греков, 105 турок и 16 иранцев (их направляли в Ферганскую область Узбекистана).Из Керчи в Казахстан: трагедия депортации крымских итальянцев>>Возвращение домойВ первые годы ссылки значительное число высланных погибли от голода и болезней. До 1956 года крымские татары находились в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане на положении спецпоселенцев, а затем без данного статуса, но без разрешения вернуться на родину и получить назад реквизированное имущество. Указом Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года "О гражданах татарской национальности, ранее проживавших в Крыму" с татар были сняты обвинения сталинских времен и восстановлены конституционные права. Началось возвращение татар в Крым, но из-за паспортного режима прописки лишь немногие смогли вернуться.В 1987-1989 годах началось активное общественное движение крымских татар за возвращение на родину. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав".В том же году решением сессии Верховного Совета СССР была образована специальная комиссия по проблемам крымско-татарского народа. 11 июля 1990 года Совет министров СССР принял постановление "О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область". С этого времени началось массовое возвращение татар в Крым. Другим народам было разрешено вернуться в Крым ранее.Захарова обвинила Киев в цинизме по отношению к крымским татарам>>Реабилитация в российском КрымуВ марте 2014 года Республика Крым вошла в состав Российской Федерации. 21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".17 апреля 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ряд льгот для незаконно депортированных из Крымской АССР народов или их родственников (бабушка, дедушка, отец, мать, супруг, супруга, дети, внуки, брат, сестра, усыновитель) при получении вида на жительство в России, в том числе упрощенный порядок предоставления документа. После принятия Конституции РК крымско-татарский язык, наряду с русским и украинским, обрел статус государственного. В августе 2019 года президент России внес изменения в указ, касающийся реабилитации крымских итальянцев.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://crimea.ria.ru/20220518/Im-dali-desyat-minut-na-sbory-i-vyslali-1119587441.html

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новости, общество, крым многонациональный, владимир путин (политик), россия, день памяти жертв депортации народов крыма, депортация крымских итальянцев