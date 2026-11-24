https://crimea.ria.ru/20261124/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-24-noyabrya-1161322227.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 24 ноября

Новости Крыма и Севастополя на утро 24 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 24 ноября

В Крыму в ночь на вторник, 24 ноября, по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, действовала беспилотная опасность. В Севастополе в течение... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T06:08

2026-11-24T06:08

2026-11-24T06:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на вторник, 24 ноября, по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, действовала беспилотная опасность. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.О беспилотной опасности в республиканском главке МЧС проинформировали в начале четвертого утра, призвав к особому вниманию жителей западных районов полуострова. Угрозу атаки с воздуха сняли ориентировочно через полчаса.Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Крыму действуют ограничения электроснабжения. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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