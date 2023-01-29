https://crimea.ria.ru/20230129/iz-kerchi-v-kazakhstan-tragediya-deportatsii-krymskikh-italyantsev-1126645704.html

Из Керчи в Казахстан: трагедия депортации крымских итальянцев

Из Керчи в Казахстан: трагедия депортации крымских итальянцев - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Из Керчи в Казахстан: трагедия депортации крымских итальянцев

РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T08:59

2023-01-29T08:59

2023-01-29T08:59

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Наталья ДремоваВесной в казахской степи было очень красиво: зацветали дикие тюльпаны. Но дети этому разноцветью не радовались. Ведь, когда появлялись цветы, луковицы уже не годились в пищу. Зато вырастала трава. И ее тоже можно было есть.Голод, холод и… презрительные взгляды, отношение как к "людям второго сорта" — это на всю жизнь запомнили даже те, кто в первые послевоенные годы были детьми. Дети эти вместе со своими родителями оказались далеко от Крыма: места, ставшего домом для итальянцев с 19 века.29 января — День памяти жертв депортации итальянского народа.Итальянская трагедияВот такая арифметика: час на сборы и восемь килограммов груза на человека. Что хватать: продукты, детские вещи, подушки и одеяла?29 января 1942 года стало черным днем для крымских итальянцев, которые жили на Керченском полуострове. Всего несколько недель назад они радовались возвращению Красной Армии и советской власти. А теперь у двери стоит вооруженный солдат и ждет, пока растерянные люди свяжут узлы и закроют чемоданы.Керченских итальянцев везли в морской порт Камыш-Бурун под Керчью. Возле остатков разбомбленный войной корпусов завода катеров толпились люди. На морозе их продержали до глубокой ночи, потом посадили на суда до Новороссийска. Это был лишь первый отрезок дальней дороги. Потом — поездом до Баку. Оттуда, через Каспийское море, в туркменский Красноводск. А затем — снова вагоны с двухэтажными нарами и буржуйками: до станции Атбасар в Северном Казахстане.Воспоминания депортированных, их детей и внуков много лет подряд собирала керчанка Джулия Джакетти-Бойко. Про историю семей, долгую страшную дорогу, жизнь на чужой земле."В Керченском проливе корабль попал под бомбежку, но дед не погиб, его контуженного, спасли моряки, вытащили из моря, — рассказывал внук депортированного Савелий Ранио. — Но он так не оправился от болезни и контузии, и вскоре умер в городе Атсабар"."В дороге у моей сестры Лины умерло двое сыновей из четверых, — так начинал подсчет утрат Бартоломео Еванджелиста, отправившийся в ссылку. — Наша семья состояла из 11 человек: мои мама, дядя, бабушка, сестра, жена, я и пятеро детей. Через полгода, в сентябре 1942 года, мы остались впятером…"Болезни, не страшные, если есть лекарства, тепло и еда, становились убийственными в плохо отапливаемых вагонах и при скудном пайке. Выжившие вспоминали, что ели не каждый день. Если начальнику эшелона удавалось на одной из станций организовать питание — давали по 200 граммов хлеба на человека. Не удавалось — сидели голодными.Факты- Исследователи трагедии крымских итальянцев определяют количество высланных с полуострова в тысячу человек. Только из города Керчь было выслано 438 человек.- В результате депортации, по приблизительной оценке, погиб каждый четвертый итальянец.- По разным причинам из депортации в Крым не вернулись многие семьи. Они осели в Украине, на Кубани, в Челябинской области, Москве, Петербурге, Саратове, Казахстане, Узбекистане, Армении.В казахской степиВ Атбасаре итальянцев уже ждали. Стояли сильные морозы, а многие были не то, чтобы раздеты, но одеты для крымской зимы. Кто-то просто и не сообразил взять побольше теплых вещей.Эшелон встречали "делегации" окрестных совхозов и колхозов, с санями, где были навалены тулупы и валенки. Зазывали к себе. Всем нужны были рабочие руки, пусть даже мужчин мало, но дети и подростки — тоже рабочая сила.Это была лотерея: кому-то повезло попасть в сносные условия, кому-то пришлось жить в невыносимых. И выслушивать, что "врагам народа" лучшего не положено.Матери Галины Сколяренко было 16 лет, когда она оказалась в одном из казахских колхозов. И часто рассказывала дочери такой эпизод. Когда крымским итальянцам выпадала возможность работать рядом, они вспоминали о Крыме, о Керчи. И вот, в такой момент подошел председатель колхоза, и заявил одной из женщин: "Кричи, не кричи — не видать тебе Керчи!" И тут же услышал крепкое словцо в ответ. Так изможденные голодные женщины, девочки, мальчики цеплялись за самое дорогое, что их связывало.Из воспоминаний Анатолия Де Мартино:"Пришло время, когда закончились запасы всего. Старшая сестра Тереза ходила в степь и там в яме откапывала снег, добиралась до прогнившей пшеницы и картошки, которую потом варили без соли…"А к кому-то не приходил внезапный гость-спаситель. И не выпадало шанса оказаться в нужное время в нужном месте.Эмилия Петринга Христич, пережившая депортацию, запомнила ехавшую с одном вагоне с ее семьей женщину. Ее звали Анжелина. Мать троих детей: мальчик Леня шести-семи лет, девочка трех-четырех, и новорожденная малышка на руках. В колхозе никто не хотел брать ее в дом. Угол и койку нашли в бараке у корейцев. Те угощали вареной собачатиной, дети ее есть не могли… Первыми умерли Анжелина и Леня. Девочки остались у корейцев. Те пытались их выходить, но малышки умерли, одна за другой. Все, что для них могли сделать — похоронить рядом с матерью и братом.Вырваться из ада депортацииДепортированным запрещалось менять место жительства. Даже переехать из одной деревни в другую, в той же местности. Если не досчитывали кого-то из ссыльных — объявляли беглецом. А люди в степи, случалось, пропадали: терялись, гибли. Но — все равно беглецы.Вырваться из этого ада в военные и первые послевоенные годы удавалось немногим. Эмилия Петринга Христич однажды отправилась на речку. Задумала сшить себе юбку из мешка хорошей белой материи. Ткань требовалось постирать. Стирала — и плакала. Подошел незнакомый военный, заговорил. Узнал, что из депортированных, попросил отвести к матери. И с ходу: увезу вашу дочь, смогу! Мать Эмилии отпустила. Хоть одна дочь выживет.В первом же поселке зарегистрировали брак, там же девушка узнала, что ее спасителя зовут Михаил, что у нее теперь новая фамилия: Лопатина. Привез в Керчь, подсказал, чтобы свидетельство о рождении объявила утраченным. И помог оформить новые документы, на имя Мелании Лопатиной.Смогла сбежать Паулина Еванджелиста. Та самая, что в дороге потеряла двух сыновей. Уже на месте, в колхозе, она похоронила третьего. Осталась дочка, но и она заболела. Оказалось, туберкулез, и в одном легком уже каверна."Я просто на свой страх и риск вырвала два листика из паспорта и выехала из Атбасара. Всю дорогу дрожала, чтоб не арестовали. Бог оказался милостив", — вспоминала Паулина. В 1944 году она вернулась за своей матерью, договорилась с председателем колхоза, чтобы тот отпустил пожилую женщину.Дорога в КрымВозвращаться в родную Керчь, в Крым, итальянцы стали в конце 40-х — начале 50-х годов. Всем им предстояло начинать жизнь с нуля. Без домашнего скарба и крыши над головой.Кое-кто еще из Казахстана писал в Керчь, интересуясь судьбой имущества. Семья де Мартино, например, получила такой ответ из горисполкома: "На ваше заявление о возврате дома, находящегося на улице бывшая 1-я Аджимушкайская, д. № 67, отдел коммунального хозяйства Керченского городского совета трудящихся сообщает, что итальянские дома зачислены в фонд государства и возврату не подлежат".КомментарийПредседатель сообщества итальянцев Крыма "Черкио" Джулия Джаккетти-Бойко:— К сожалению, работа исследователей в архивах Италии, России, Украины и Казахстана до сих пор не дала ответы на многие вопросы. Есть несколько версий, почему наши предки приехали в Россию, почему самая большая колония была в Керчи. И какие тайные соглашения между Советским Союзом и Итальянским королевством разделили общину, чужой волей ломая судьбы и семьи.Несколько лет назад был рассекречен ответ народного комиссара внутренних дел Крымской АССР в НКВД СССР со словами "Согласно Ваших указаний, нами за один день... закончена операция по изъятию и выселению итальянского населения", однако сам текст "указаний" пока не найден, как и многие другие документы. Летом 2022 года наши друзья в Риме нашли в архивах Министерства иностранных дел несколько интересных документов тридцатых годов, но это явно капля в море. Бывают и неожиданные находки у коллекционеров: обычно это письма на итальянском языке, отправленные из Крыма в Италию. Все это добавляет новые штрихи в картину.

https://crimea.ria.ru/20220518/Im-dali-desyat-minut-na-sbory-i-vyslali-1119587441.html

https://crimea.ria.ru/20150914/1100976962.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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