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Захарова обвинила Киев в цинизме по отношению к крымским татарам - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Захарова обвинила Киев в цинизме по отношению к крымским татарам
Захарова обвинила Киев в цинизме по отношению к крымским татарам - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Захарова обвинила Киев в цинизме по отношению к крымским татарам
Киевский режим вспоминает о крымско-татарском народе только тогда, когда нужно просить у Запада деньги на различные акции. Соблюдение прав крымских татар... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T12:00
2022-12-29T12:00
крым
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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крым многонациональный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим вспоминает о крымско-татарском народе только тогда, когда нужно просить у Запада деньги на различные акции. Соблюдение прав крымских татар никогда не интересовало украинскую власть в течение всего периода независимости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова отметила, что в течение многих лет после обретения Украиной независимости в 1991 году права крымско-татарского народа вообще не беспокоили Киев, несмотря на рекомендации международных структур. По ее словам, украинские власти "озаботились" проблемами народа только на фоне эффективных действий российских властей по реальному улучшению положения проживающих в Крыму национальностей, развитию их языков и культуры.21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского, армянского, немецкого, греческого и других народов Крыма, пострадавших от репрессий. Согласно указу, депортация народов Крыма официально признается незаконной. Допущенные нарушения должны быть исправлены целым комплексом мер, включая социальное обустройство и культурную свободу депортированных народов.В июле прошлого года на Украине вступил в силу закон о коренных народах, относящий к таковым крымских татар, крымчаков и караимов. При этом русские, белорусы, молдаване и многие другие народы, которые в большом количестве проживают на Украине, в документе не упомянуты.По мнению экспертов, продвигая концепцию о "коренных народах" и их самоопределении, киевский режим пытается возбудить националистические настроения в России, в том числе в Крыму, и разрушить национальное самосознание российского народа.
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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крым, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, политика, новости, крым многонациональный
Захарова обвинила Киев в цинизме по отношению к крымским татарам

Захарова: Киев цинично использует фактор крымско-татарского народа в своих целях

12:00 29.12.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим вспоминает о крымско-татарском народе только тогда, когда нужно просить у Запада деньги на различные акции. Соблюдение прав крымских татар никогда не интересовало украинскую власть в течение всего периода независимости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Украинские власти вспоминают о крымско-татарском народе только тогда, когда надо просить у Запада деньги на "полезные" мероприятия типа "Крымской платформы" или принять очередную антироссийскую резолюцию. В этих же целях в 2021 году на Украине принимались закон о коренных народах и концепция развития крымско-татарского языка. Возникает вопрос: почему эти документы, якобы направленные на сохранение идентичности коренных народов и крымско-татарского языка, не были приняты киевским режимом ранее?", – сказала дипломат на брифинге в четверг.
Захарова отметила, что в течение многих лет после обретения Украиной независимости в 1991 году права крымско-татарского народа вообще не беспокоили Киев, несмотря на рекомендации международных структур. По ее словам, украинские власти "озаботились" проблемами народа только на фоне эффективных действий российских властей по реальному улучшению положения проживающих в Крыму национальностей, развитию их языков и культуры.
21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского, армянского, немецкого, греческого и других народов Крыма, пострадавших от репрессий. Согласно указу, депортация народов Крыма официально признается незаконной. Допущенные нарушения должны быть исправлены целым комплексом мер, включая социальное обустройство и культурную свободу депортированных народов.
В июле прошлого года на Украине вступил в силу закон о коренных народах, относящий к таковым крымских татар, крымчаков и караимов. При этом русские, белорусы, молдаване и многие другие народы, которые в большом количестве проживают на Украине, в документе не упомянуты.
По мнению экспертов, продвигая концепцию о "коренных народах" и их самоопределении, киевский режим пытается возбудить националистические настроения в России, в том числе в Крыму, и разрушить национальное самосознание российского народа.
 
КрымРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаПолитикаНовостиКрым многонациональный
 
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