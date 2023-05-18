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В Крыму почтили память жертв депортации – Аксенов сделал заявление - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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В Крыму почтили память жертв депортации – Аксенов сделал заявление
В Крыму почтили память жертв депортации – Аксенов сделал заявление - РИА Новости Крым, 18.05.2023
В Крыму почтили память жертв депортации – Аксенов сделал заявление
Ничего подобного тому, что произошло в годы депортации народов Крыма с 18 мая 1944 года, в России не повторится, так как весь народ не может отвечать за... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T14:25
2023-05-18T15:28
день памяти жертв депортации народов крыма
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Ничего подобного тому, что произошло в годы депортации народов Крыма с 18 мая 1944 года, в России не повторится, так как весь народ не может отвечать за отдельно взятого преступника. Об этом журналистам в ходе мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации народов Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что принятых президентом России Владимиром Путиным решений о реабилитации всех, кто был депортирован по национальном признаку, "достаточно для того, чтобы была восстановлена справедливость".Он также подчеркнул, что именно вместе народы приближают победы страны – так было и период 1941 – 1945 годов, когда враг был разбит благодаря единению ради общей цели и задачи. Так есть и сейчас.По словам Аксенова, сегодня в непростых условиях ряд мероприятий был ограничен в целях безопасности, как это было и при организации празднования Дня Победы, но прежний формат непременно будет возвращен, когда это позволит обстановка."Как только закончатся официальные мероприятия, мемориальный комплекс будет открыт для посещения. А когда все закончится нашей победой, конечно, все эти мероприятия будут проводиться так же, как раньше, давая возможность людям вспомнить страницы истории, с тем чтобы больше никогда это не повторилось", – заключил Аксенов, поблагодарив за поддержку духовенство всех конфессий и крымчан всех национальностей.По словам сенатора РФ Екатерины Алтабаевой, в Крым сегодня "является общим домом для более чем для 165 народов". В Севастополе проживает больше 100 этносов.18 мая в Республике Крым отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма. Спустя несколько дней после освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков – 18 мая 1944 года, около 200 тысяч крымских татар были высланы с территории полуострова. В конце июня 1944-го началась депортация греков, болгар, армян, караимов и других народов Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагическая страница истории: депортация народов Крыма Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму Из Керчи в Казахстан: трагедия депортации крымских итальянцев
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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день памяти жертв депортации народов крыма, сергей аксенов, крым, новости, новости крыма, общество, история
В Крыму почтили память жертв депортации – Аксенов сделал заявление

Аксенов оценил возможность повторения депортации в Крыму по национальному признаку

14:25 18.05.2023 (обновлено: 15:28 18.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Ничего подобного тому, что произошло в годы депортации народов Крыма с 18 мая 1944 года, в России не повторится, так как весь народ не может отвечать за отдельно взятого преступника. Об этом журналистам в ходе мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации народов Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"У преступника нет национальности. И ни один народ не может отвечать за действия какого-то человека. Депортация – решение было несправедливое. Мы уверены, что в нашей стране такое не повторится", – сказал Аксенов, пребывая в мемориальном комплексе жертвам депортации в поселке Сирень Бахчисарайского района Крыма.
Он отметил, что принятых президентом России Владимиром Путиным решений о реабилитации всех, кто был депортирован по национальном признаку, "достаточно для того, чтобы была восстановлена справедливость".
"Все остальное с точки зрения восстановления инфраструктуры и так далее, мы делаем вместе – это уже работа органов власти", – добавил глава Крыма.
Он также подчеркнул, что именно вместе народы приближают победы страны – так было и период 1941 – 1945 годов, когда враг был разбит благодаря единению ради общей цели и задачи. Так есть и сейчас.
Депортация народов из Крыма
По словам Аксенова, сегодня в непростых условиях ряд мероприятий был ограничен в целях безопасности, как это было и при организации празднования Дня Победы, но прежний формат непременно будет возвращен, когда это позволит обстановка.
"Как только закончатся официальные мероприятия, мемориальный комплекс будет открыт для посещения. А когда все закончится нашей победой, конечно, все эти мероприятия будут проводиться так же, как раньше, давая возможность людям вспомнить страницы истории, с тем чтобы больше никогда это не повторилось", – заключил Аксенов, поблагодарив за поддержку духовенство всех конфессий и крымчан всех национальностей.
По словам сенатора РФ Екатерины Алтабаевой, в Крым сегодня "является общим домом для более чем для 165 народов". В Севастополе проживает больше 100 этносов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМемориал жертвам депортации народов Крыма в Бахчисарайском районе Крыма
Мемориал жертвам депортации народов Крыма в Бахчисарайском районе Крыма
1 из 4
Мемориал жертвам депортации народов Крыма в Бахчисарайском районе Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМемориал жертвам депортации народов Крыма в Бахчисарайском районе Крыма
Мемориал жертвам депортации народов Крыма в Бахчисарайском районе Крыма
2 из 4
Мемориал жертвам депортации народов Крыма в Бахчисарайском районе Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© РИА Новости КрымТраурные мероприятия в честь Дня памяти жертв депортации народов Крыма
Траурные мероприятия в честь Дня памяти жертв депортации народов Крыма
3 из 4
Траурные мероприятия в честь Дня памяти жертв депортации народов Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТраурные мероприятия в честь Дня памяти жертв депортации народов Крыма
Траурные мероприятия в честь Дня памяти жертв депортации народов Крыма
4 из 4
Траурные мероприятия в честь Дня памяти жертв депортации народов Крыма
© РИА Новости Крым
1 из 4
Мемориал жертвам депортации народов Крыма в Бахчисарайском районе Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 4
Мемориал жертвам депортации народов Крыма в Бахчисарайском районе Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 4
Траурные мероприятия в честь Дня памяти жертв депортации народов Крыма
© РИА Новости Крым
4 из 4
Траурные мероприятия в честь Дня памяти жертв депортации народов Крыма
© РИА Новости Крым
18 мая в Республике Крым отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма. Спустя несколько дней после освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков – 18 мая 1944 года, около 200 тысяч крымских татар были высланы с территории полуострова. В конце июня 1944-го началась депортация греков, болгар, армян, караимов и других народов Крыма.
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День памяти жертв депортации народов КрымаСергей АксеновКрымНовостиНовости КрымаОбществоИстория
 
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