https://crimea.ria.ru/20230102/pochemu-libido-muzhchin-boitsya-zatyazhnykh-prazdnikov--urolog-1125883264.html

Почему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – уролог

Почему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – уролог - РИА Новости Крым, 02.01.2023

Почему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – уролог

Праздничная суета и длительный отпуск в семейном кругу могут оказать негативное влияние на мужскую потенцию. Каких ошибок следует избегать, чтобы сохранить... РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T19:19

2023-01-02T19:19

2023-01-02T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости Крым. Праздничная суета и длительный отпуск в семейном кругу могут оказать негативное влияние на мужскую потенцию. Каких ошибок следует избегать, чтобы сохранить влечение к противоположному полу, рассказал доктор медицинских наук, сертифицированный уролог Майкл Вернер, пишет Digital Journal.В первую очередь врач рекомендует ограничивать себя в еде и алкогольных напитках. "Переедание и чрезмерное употребление алкоголя могут привести к отсутствию интереса к партнерше", – предостерегает Вернер.Стресс и даже депрессию может спровоцировать и необходимость постоянно находиться в окружении большого числа людей. Не так важно, родственники это или незнакомые люди.Если же человек начинает чувствовать дискомфорт, уролог настоятельно рекомендует рассказать обо всем супруге. Это поможет снять напряженность внутри пары, убережет от наступления возможного кризиса. Кроме того, проведенное наедине время поможет укрепить отношения.По наблюдениям Вернера отношения могут стать натянутыми еще по двум причинам: из-за неоправдавшихся ожиданий и чрезмерно больших расходов. И первое, и второе приносит разочарование. Но если с умом подойти к планированию или немного снизить планку – от праздников можно получить удовольствие.И наконец, последние. Праздники почти всегда связаны с воспоминаниями. Не все они приятные, могут приносить боль, горечь потери. В этом случае уролог предлагает избегать одиночества, лучше, чтобы кто-то мог поддержать и помог перенаправить мысли в более позитивное русло.Вернер напоминает, что кроме вечеринок и семейных посиделок, праздники — это прекрасное время, которое можно уделить партнеру, лучше узнать его и стать ближе. Сексуальное здоровье – это эмоциональное и психическое здоровье, резюмировал доктор.Читайте также:Как сделать новогодние блюда менее вреднымиПочему мужчин тянет к более молодым женщинам – врачВыпить и выжить: диетолог дал советы, как избежать опасного похмелья

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https://crimea.ria.ru/20221211/pravila-raskhlamleniya-kak-navesti-poryadok-v-kvartire-k-novomu-godu-1125699716.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, психология