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Почему мужчин тянет к более молодым женщинам – врач - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Почему мужчин тянет к более молодым женщинам – врач
Почему мужчин тянет к более молодым женщинам – врач - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Почему мужчин тянет к более молодым женщинам – врач
Рядом с более молодой женщиной мужчина молодеет сам, к тому же чувствует себя увереннее, что и объясняет его выбор. Об этом "Известиям" заявил психиатр,... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T07:36
2022-10-26T07:36
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Рядом с более молодой женщиной мужчина молодеет сам, к тому же чувствует себя увереннее, что и объясняет его выбор. Об этом "Известиям" заявил психиатр, врач-психотерапевт Антон Денисенков."С молодой особой молодеем и мы, также повышается либидо", – объяснил врач.Он подчеркнул, что либидо – это не одно лишь желание, а жизненная энергия, которую мужчине очень важно хранить и поддерживать. Потому неудивительно, что он тянется к источнику, который не даст ей угаснуть.Изначально же все объясняется основами антропогенеза, согласно которому самцы в природе были борцами за доминирование, а доминантный самец выбирал самку в возрасте, самом подходящем для рождения потомства, пояснил Денисенков.Кроме того, по словам психотерапевта, в глазах более молодой спутницы мужчина выглядит мудрецом, к мнению которого нужно и важно прислушиваться, ведь у него богатый жизненный опыт. Отсюда следует еще один аргумент в пользу такого выбора: мужчине легче устанавливать свои правила в отношениях, он в них вожак. Мало кто хотел бы отказаться от такой возможности.Ранее уролог-андролог Руслан Корнилов перечислил самые опасные эмоции для мужчин.
https://crimea.ria.ru/20221006/vo-vsem-vinovata-zhenschina-nazvany-samye-opasnye-emotsii-dlya-muzhchin-1124739721.html
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общество
Почему мужчин тянет к более молодым женщинам – врач

Врач-психотерапевт Денисенков объяснил тягу зрелых мужчин к более молодым женщинам

07:36 26.10.2022
 
© Фото: pixabay.comОбъятия
Объятия
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Рядом с более молодой женщиной мужчина молодеет сам, к тому же чувствует себя увереннее, что и объясняет его выбор. Об этом "Известиям" заявил психиатр, врач-психотерапевт Антон Денисенков.
"С молодой особой молодеем и мы, также повышается либидо", – объяснил врач.
Он подчеркнул, что либидо – это не одно лишь желание, а жизненная энергия, которую мужчине очень важно хранить и поддерживать. Потому неудивительно, что он тянется к источнику, который не даст ей угаснуть.
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Кроме того, по словам психотерапевта, в глазах более молодой спутницы мужчина выглядит мудрецом, к мнению которого нужно и важно прислушиваться, ведь у него богатый жизненный опыт. Отсюда следует еще один аргумент в пользу такого выбора: мужчине легче устанавливать свои правила в отношениях, он в них вожак. Мало кто хотел бы отказаться от такой возможности.
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