https://crimea.ria.ru/20221026/pochemu-muzhchin-tyanet-k-bolee-molodym-zhenschinam--vrach-1125074052.html

Почему мужчин тянет к более молодым женщинам – врач

Почему мужчин тянет к более молодым женщинам – врач - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Почему мужчин тянет к более молодым женщинам – врач

Рядом с более молодой женщиной мужчина молодеет сам, к тому же чувствует себя увереннее, что и объясняет его выбор. Об этом "Известиям" заявил психиатр,... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T07:36

2022-10-26T07:36

2022-10-26T07:36

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/03/1119014495_0:83:960:623_1920x0_80_0_0_9e9326378fd9667f53eee1e2b5ce4e1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Рядом с более молодой женщиной мужчина молодеет сам, к тому же чувствует себя увереннее, что и объясняет его выбор. Об этом "Известиям" заявил психиатр, врач-психотерапевт Антон Денисенков."С молодой особой молодеем и мы, также повышается либидо", – объяснил врач.Он подчеркнул, что либидо – это не одно лишь желание, а жизненная энергия, которую мужчине очень важно хранить и поддерживать. Потому неудивительно, что он тянется к источнику, который не даст ей угаснуть.Изначально же все объясняется основами антропогенеза, согласно которому самцы в природе были борцами за доминирование, а доминантный самец выбирал самку в возрасте, самом подходящем для рождения потомства, пояснил Денисенков.Кроме того, по словам психотерапевта, в глазах более молодой спутницы мужчина выглядит мудрецом, к мнению которого нужно и важно прислушиваться, ведь у него богатый жизненный опыт. Отсюда следует еще один аргумент в пользу такого выбора: мужчине легче устанавливать свои правила в отношениях, он в них вожак. Мало кто хотел бы отказаться от такой возможности.Ранее уролог-андролог Руслан Корнилов перечислил самые опасные эмоции для мужчин.

https://crimea.ria.ru/20221006/vo-vsem-vinovata-zhenschina-nazvany-samye-opasnye-emotsii-dlya-muzhchin-1124739721.html

https://crimea.ria.ru/20221024/i-noski-ne-pomogut-kak-kholoda-vliyayut-na-intimnuyu-zhizn-1125063117.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество