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Во всем виновата женщина: названы самые опасные эмоции для мужчин - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Во всем виновата женщина: названы самые опасные эмоции для мужчин
Во всем виновата женщина: названы самые опасные эмоции для мужчин - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Во всем виновата женщина: названы самые опасные эмоции для мужчин
Сильные негативные эмоции, которые мужчина длительное время испытывает по отношению к женщине, приводят не только к дурному самочувствию, но и к серьезным... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T21:54
2022-10-06T21:54
общество
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сильные негативные эмоции, которые мужчина длительное время испытывает по отношению к женщине, приводят не только к дурному самочувствию, но и к серьезным заболеваниям, которые влекут потерю мужской силы. Об этом рассказал уролог-андролог высшей квалификационной категории Руслан Корнилов.По словам Корнилова, активатором серьезных болезней могут стать негативные эмоции, которые мужчина испытывает, конфликтуя с женщиной длительное время. Как и любой сильный стресс, особенно на фоне уязвленного мужского самолюбия, он негативно сказывается на простате."Негативное отношение: осуждение, раздражение, обида, злость, гнев, ненависть, месть противоположному полу приводит к заболеваниям половых органов. Если вы испытываете отрицательные эмоции в отношении женщин, то страдает ваша предстательная железа", – написал Корнилов в своем блоге в Telegram.Чтобы вернуть хорошее самочувствие и поддерживать мужскую силу в норме, Корнилов рекомендует один рецепт – безусловную любовь."Любовь без условий, творит чудеса. В том числе и чудеса выздоровления. Так устроено наше тело. Мужчинам нужна любовь. Большая, всеобъемлющая, защищающая. Это не значит, что он тут же станет слабым. Через истинную женскую любовь мужчина приобретает силу. И здоровье", – заключил врач.Ранее гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина рассказала, какие продукты влияют на выработку женских гормонов.
https://crimea.ria.ru/20220823/kak-otsutstvie-seksa-vliyaet-na-zdorove-muzhchin-1124264718.html
https://crimea.ria.ru/20221004/kak-ne-pozvolit-seksu-uyti-v-zimnyuyu-spyachku--vrach-dal-sovety-1124712564.html
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4.7
96
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общество, здоровье, совет эксперта
Во всем виновата женщина: названы самые опасные эмоции для мужчин

Уролог Корнилов: гнев и ненависть по отношению к женщине разрушают мужское здоровье

21:54 06.10.2022
 
© Depositphotos FizkesСемейный конфликт
Семейный конфликт - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Depositphotos Fizkes
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сильные негативные эмоции, которые мужчина длительное время испытывает по отношению к женщине, приводят не только к дурному самочувствию, но и к серьезным заболеваниям, которые влекут потерю мужской силы. Об этом рассказал уролог-андролог высшей квалификационной категории Руслан Корнилов.
По словам Корнилова, активатором серьезных болезней могут стать негативные эмоции, которые мужчина испытывает, конфликтуя с женщиной длительное время. Как и любой сильный стресс, особенно на фоне уязвленного мужского самолюбия, он негативно сказывается на простате.
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Как отсутствие секса влияет на здоровье мужчин
"Негативное отношение: осуждение, раздражение, обида, злость, гнев, ненависть, месть противоположному полу приводит к заболеваниям половых органов. Если вы испытываете отрицательные эмоции в отношении женщин, то страдает ваша предстательная железа", – написал Корнилов в своем блоге в Telegram.
Чтобы вернуть хорошее самочувствие и поддерживать мужскую силу в норме, Корнилов рекомендует один рецепт – безусловную любовь.
"Любовь без условий, творит чудеса. В том числе и чудеса выздоровления. Так устроено наше тело. Мужчинам нужна любовь. Большая, всеобъемлющая, защищающая. Это не значит, что он тут же станет слабым. Через истинную женскую любовь мужчина приобретает силу. И здоровье", – заключил врач.
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Заголовок открываемого материала
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