https://crimea.ria.ru/20220909/kakie-produkty-vliyayut-na-vyrabotku-zhenskikh-gormonov-ekspert-1124442932.html

Какие продукты влияют на выработку женских гормонов: эксперт

Какие продукты влияют на выработку женских гормонов: эксперт - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Какие продукты влияют на выработку женских гормонов: эксперт

Один из самых важных женских гормонов – эстроген, как самый значимый в репродуктивной функции и поддержании гормонального баланса женского организма. Уровень... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T08:42

2022-09-09T08:42

2022-09-09T08:42

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Один из самых важных женских гормонов – эстроген, как самый значимый в репродуктивной функции и поддержании гормонального баланса женского организма. Уровень эстрогена можно регулировать с помощью потребления определенных продуктов, рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина."Если быть точной, то эстроген – это не один гормон, а целая группа эстрогеновых стероидов. Их называют эстрогенами. Эта группа активно вырабатывается с начала полового созревания. Гормоны обеспечивают рост грудных желез, женский тип телосложения и жировых отложений, здоровье волос, кожи и ногтей, высокий женский голос, эластичность связочного аппарата, мышц, что также необходимо для способности выносить и родить здорового ребенка", – цитируют Каплину "Аргументы и Факты".Эстрогены обеспечивают успешное зачатие и необходимый гормональный фон для развития беременности, регулируют менструальный цикл, овуляцию, развитие яичников. Эксперт отмечает, что с возрастом в менопаузе уровень эстрогенов резко снижается, что отражается на состоянии здоровья и внешнем виде женщины. От этого кожа становится сухой и морщинистой, появляются перепады настроения и самочувствия, раздражительность и ворчливость, снижается либидо. Однако специалист предупреждает, что нельзя ограничивать рацион только перечисленными продуктами. Достаточно, если из этого списка в ежедневном меню будет появляться два-три продукта.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье