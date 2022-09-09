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Какие продукты влияют на выработку женских гормонов: эксперт - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Какие продукты влияют на выработку женских гормонов: эксперт
Какие продукты влияют на выработку женских гормонов: эксперт - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Какие продукты влияют на выработку женских гормонов: эксперт
Один из самых важных женских гормонов – эстроген, как самый значимый в репродуктивной функции и поддержании гормонального баланса женского организма. Уровень... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T08:42
2022-09-09T08:42
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Один из самых важных женских гормонов – эстроген, как самый значимый в репродуктивной функции и поддержании гормонального баланса женского организма. Уровень эстрогена можно регулировать с помощью потребления определенных продуктов, рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина."Если быть точной, то эстроген – это не один гормон, а целая группа эстрогеновых стероидов. Их называют эстрогенами. Эта группа активно вырабатывается с начала полового созревания. Гормоны обеспечивают рост грудных желез, женский тип телосложения и жировых отложений, здоровье волос, кожи и ногтей, высокий женский голос, эластичность связочного аппарата, мышц, что также необходимо для способности выносить и родить здорового ребенка", – цитируют Каплину "Аргументы и Факты".Эстрогены обеспечивают успешное зачатие и необходимый гормональный фон для развития беременности, регулируют менструальный цикл, овуляцию, развитие яичников. Эксперт отмечает, что с возрастом в менопаузе уровень эстрогенов резко снижается, что отражается на состоянии здоровья и внешнем виде женщины. От этого кожа становится сухой и морщинистой, появляются перепады настроения и самочувствия, раздражительность и ворчливость, снижается либидо. Однако специалист предупреждает, что нельзя ограничивать рацион только перечисленными продуктами. Достаточно, если из этого списка в ежедневном меню будет появляться два-три продукта.
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РИА Новости Крым
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96
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совет эксперта, здоровье
Какие продукты влияют на выработку женских гормонов: эксперт

Эксперт раскрыла секреты женского питания для выработки "правильных" гормонов

08:42 09.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщина с пакетом на рынке
Женщина с пакетом на рынке - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Один из самых важных женских гормонов – эстроген, как самый значимый в репродуктивной функции и поддержании гормонального баланса женского организма. Уровень эстрогена можно регулировать с помощью потребления определенных продуктов, рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина.
"Если быть точной, то эстроген – это не один гормон, а целая группа эстрогеновых стероидов. Их называют эстрогенами. Эта группа активно вырабатывается с начала полового созревания. Гормоны обеспечивают рост грудных желез, женский тип телосложения и жировых отложений, здоровье волос, кожи и ногтей, высокий женский голос, эластичность связочного аппарата, мышц, что также необходимо для способности выносить и родить здорового ребенка", – цитируют Каплину "Аргументы и Факты".
Эстрогены обеспечивают успешное зачатие и необходимый гормональный фон для развития беременности, регулируют менструальный цикл, овуляцию, развитие яичников.
Эксперт отмечает, что с возрастом в менопаузе уровень эстрогенов резко снижается, что отражается на состоянии здоровья и внешнем виде женщины. От этого кожа становится сухой и морщинистой, появляются перепады настроения и самочувствия, раздражительность и ворчливость, снижается либидо.
При этом питание и отдельные продукты в рационе могут воздействовать на уровень концентрации гормона. Много фитоэстрогенов содержат семена льна, кунжутное семя, бобовые, рожь, пшеница, ячмень и ячменное пиво, все виды капусты, чернослив, курага, орехи, абрикос, груши, яблоки, виноград, цитрусовые, лук и чеснок. Кроме того, повысить уровень эстрогена можно, регулярно употребляя молочные и кисломолочные продукты, красное мясо, субпродукты, мясо птицы и рыбу, а также кофе.
Однако специалист предупреждает, что нельзя ограничивать рацион только перечисленными продуктами. Достаточно, если из этого списка в ежедневном меню будет появляться два-три продукта.
 
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