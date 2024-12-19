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Швейцария может публично осудить Киев за нарушения прав человека – Лавров

Швейцария может публично осудить Киев за нарушения прав человека – Лавров - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Швейцария может публично осудить Киев за нарушения прав человека – Лавров

Швейцария, заявляющая о готовности содействовать завершению конфликта на Украине, могла бы четко и публично осудить Киев за нарушение прав человека,... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T21:32

2024-12-19T21:32

2024-12-19T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Швейцария, заявляющая о готовности содействовать завершению конфликта на Украине, могла бы четко и публично осудить Киев за нарушение прав человека, закрепленных Уставом ООН, поставив в пример свой особый опыт мирного сосуществования в одном государстве представителей разных культур и языков. Об этом глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил в ходе телефонной беседы с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Детали разговора приводит МИД РФ.Сообщается, что в ходе беседы стороны обменялись мнениями относительно конфликта вокруг Украины. В разговоре со швейцарским коллегой Сергей Лавров, в частности, указал на то, что одной из первопричин украинского кризиса стало нарушение языковых и религиозных прав человека, закрепленных в Уставе ООН и обязательных к исполнению.Министр напомнил, что эти права "были законодательно запрещены киевским режимом, вознамерившимся истребить русский язык и каноническую Украинскую православную церковь".При этом отметил, что этот факт "старательно обходят стороной" все ныне циркулирующие "мирные инициативы"."Швейцария как одна из стран, проявляющих интерес к содействию урегулированию (конфликта – ред.), могла бы четко обозначить публично неприемлемость подобного грубого нарушения Устава ООН и при этом сослаться в качестве примера для Киева на свой особый опыт мирного сосуществования в одном государстве представителей разных культур и языков", – приводит МИД слова Лаврова.Глава российского внешнеполитического ведомства также обратил особое внимание на Декларацию 1970 года о принципах международного права. Он подчеркнул, что "принцип уважения территориальной целостности применим к государствам, соблюдающим принцип равноправия и самоопределения народов".В ведомстве также отметили, что Лавров "подробно разъяснил российскую позицию по урегулированию ситуации" на Украине, сделав акцент на подходах, которые еще в июне текущего года изложил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.В том числе российский дипломат отметил недопустимость расширения НАТО на восток, что стало еще одной из первопричин нынешней ситуации, сделавшей проведение СВО на Украине безальтернативным.При этом Лавров указал на то, что попытки продвигать идею урегулирования конфликта на Украине, опираясь на "формулу Зеленского" и с расчетом на предъявление Москве каких-либо кулуарно согласованных Западом и Киевом ультиматумов", абсолютно бессмысленны.Ранее, 6 декабря, МИД РФ опубликовало полное интервью Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором глава внешнеполитического ведомства России подробно объяснил позицию России по Украине, высказался о возможности мирных переговоров и оценил действия в этом направлении Киева и его западных партнеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не хочет войны с США – Лавров Переговоры с Киевом и дуэль с "Орешником": главные заявления Путина"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз

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новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, украина, политика, швейцария, внешняя политика, россия