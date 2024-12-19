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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 19.12.2024
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе приостановили курсирование паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T22:32
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севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
транспорт
общественный транспорт
городская среда
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили курсирование паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины остановки морского сообщения не сообщаются.При этом для севастопольцев и гостей города организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Паромы и катера в Севастополе – метеозависимый транспорт. Также рейд закрывается при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, транспорт, общественный транспорт, городская среда, новости севастополя
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской транспорт

22:32 19.12.2024 (обновлено: 22:33 19.12.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВиды Крыма
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили курсирование паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
Причины остановки морского сообщения не сообщаются.
При этом для севастопольцев и гостей города организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.
Паромы и катера в Севастополе – метеозависимый транспорт. Также рейд закрывается при объявлении воздушной тревоги.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеМорской транспортТранспортОбщественный транспортГородская средаНовости Севастополя
 
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