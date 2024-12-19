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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 19.12.2024

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе приостановили курсирование паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T22:32

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севастополь

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили курсирование паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины остановки морского сообщения не сообщаются.При этом для севастопольцев и гостей города организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Паромы и катера в Севастополе – метеозависимый транспорт. Также рейд закрывается при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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