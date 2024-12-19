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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 19.12.2024
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе приостановили курсирование паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T22:32
2024-12-19T22:32
2024-12-19T22:33
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паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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общественный транспорт
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили курсирование паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины остановки морского сообщения не сообщаются.При этом для севастопольцев и гостей города организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Паромы и катера в Севастополе – метеозависимый транспорт. Также рейд закрывается при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили морской транспорт
22:32 19.12.2024 (обновлено: 22:33 19.12.2024)