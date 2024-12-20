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Весна возвращается: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 20.12.2024
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Весна возвращается: погода в Крыму в пятницу
Весна возвращается: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 20.12.2024
Весна возвращается: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму без осадков, лишь вечером 21 декабря местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.12.2024
2024-12-20T00:01
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погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков, лишь вечером 21 декабря местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12...+14.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +10...+14.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория
Весна возвращается: погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 20.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Судака
На набережной Судака - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков, лишь вечером 21 декабря местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на южном побережье до +9; днем +9…+14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +12...+14.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12...+14.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +10...+14.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияСудакЕвпатория
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Весна возвращается: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 20 декабря
23:55Крымский мост открыт
23:22Итоги года от Путина и признание Пентагона по Украине: главное за день
22:52Крымский мост закрыт
22:51В Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасности
22:37Начинаем праздновать сейчас: диетолог дала совет худеющим к Новому году
22:32В Севастополе закрыли рейд
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21:48Россия разрешила иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк
21:32Швейцария может публично осудить Киев за нарушения прав человека – Лавров
21:12"Психологический слом": что показали вопросы Путину от журналистов из США
20:57Путин поговорил с президентом Узбекистана – главное
20:54Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии Вертинской
20:42Обвиняемый в убийстве Кириллова арестован
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20:23В США сделали признание о биолабораториях на Украине
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