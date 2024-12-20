https://crimea.ria.ru/20241220/vesna-vozvraschaetsya-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1142768878.html

Весна возвращается: погода в Крыму в пятницу

Весна возвращается: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 20.12.2024

Весна возвращается: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму без осадков, лишь вечером 21 декабря местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.12.2024

2024-12-20T00:01

2024-12-20T00:01

2024-12-20T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/02/1141555083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8f416bed8adb95f06eb5e7a56c325c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков, лишь вечером 21 декабря местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12...+14.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +10...+14.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория