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Весна возвращается: погода в Крыму в пятницу
Весна возвращается: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 20.12.2024
Весна возвращается: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму без осадков, лишь вечером 21 декабря местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.12.2024
2024-12-20T00:01
2024-12-20T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков, лишь вечером 21 декабря местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12...+14.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +10...+14.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория
Весна возвращается: погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков, лишь вечером 21 декабря местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на южном побережье до +9; днем +9…+14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +12...+14.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12...+14.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +10...+14.
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