Путин поговорил с президентом Узбекистана – главное
Президент Узбекистана выразил соболезнования Путину в связи с убийством Кириллова
20:57 19.12.2024 (обновлено: 20:58 19.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Войск химической, радиационной и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.
"Шавкат Мирзиеев выразил искренние соболезнования в связи с гибелью начальника Войск химической, радиационной и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Подчеркнуто, что Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт", - говорится в сообщении.
При этом лидеры акцентировали внимание на готовности продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму и подтвердили стремление последовательно развивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи по всем направлениям.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Подозреваемый в совершении теракта был задержан 18 декабря. Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
19 декабря следствие предъявило ему обвинение по трем статьям. Он арестован до 17 февраля.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: