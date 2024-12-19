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Путин поговорил с президентом Узбекистана – главное

Путин поговорил с президентом Узбекистана – главное - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Путин поговорил с президентом Узбекистана – главное

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Войск... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T20:57

2024-12-19T20:57

2024-12-19T20:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Войск химической, радиационной и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.При этом лидеры акцентировали внимание на готовности продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму и подтвердили стремление последовательно развивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи по всем направлениям.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Подозреваемый в совершении теракта был задержан 18 декабря. Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. 19 декабря следствие предъявило ему обвинение по трем статьям. Он арестован до 17 февраля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанному за убийство Кириллова предъявлено обвинениеМосква понимает цели теракта против Кириллова – МИДВ Пентагоне сделали заявление после гибели Кириллова при теракте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, политика, теракт, новости