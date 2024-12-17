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СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова - РИА Новости Крым, 17.12.2024
СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия расследуется после гибели в Москве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T10:44
2024-12-17T10:59
россия
игорь кириллов
теракт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
войска рхбз
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия расследуется после гибели в Москве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом сообщает Следком России. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, уточняют в СК РФ.О первоначальных следственных действиях и установленных обстоятельствах уже доложено председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Он дал ряд указаний и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК России.Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве во вторник утром. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели КирилловаИгорь Кириллов – биография начальника войск РХБЗ
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РИА Новости Крым
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россия, игорь кириллов, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, войска рхбз, москва
СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова

Следком квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова

10:44 17.12.2024 (обновлено: 10:59 17.12.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВзрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия расследуется после гибели в Москве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом сообщает Следком России.
"Главным следственным управлением СК России по Москве по факту гибели в столице двух военнослужащих расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, уточняют в СК РФ.
О первоначальных следственных действиях и установленных обстоятельствах уже доложено председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Он дал ряд указаний и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК России.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве во вторник утром.
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