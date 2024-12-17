https://crimea.ria.ru/20241217/sk-kvalifitsiroval-kak-terakt-gibel-nachalnika-voysk-rkhbz-kirillova-1142669576.html
СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова - РИА Новости Крым, 17.12.2024
СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия расследуется после гибели в Москве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T10:44
2024-12-17T10:44
2024-12-17T10:59
россия
игорь кириллов
теракт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
войска рхбз
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142670226_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_e922ffe9acdac8df286847e61a3537bc.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия расследуется после гибели в Москве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом сообщает Следком России. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, уточняют в СК РФ.О первоначальных следственных действиях и установленных обстоятельствах уже доложено председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Он дал ряд указаний и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК России.Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве во вторник утром. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели КирилловаИгорь Кириллов – биография начальника войск РХБЗ
россия
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142670226_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_21dc1d3a6f175b9e5a2838bb7a736d24.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь кириллов, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, войска рхбз, москва
СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
Следком квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
10:44 17.12.2024 (обновлено: 10:59 17.12.2024)