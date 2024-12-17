https://crimea.ria.ru/20241217/sk-kvalifitsiroval-kak-terakt-gibel-nachalnika-voysk-rkhbz-kirillova-1142669576.html

СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова

СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова - РИА Новости Крым, 17.12.2024

СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова

Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия расследуется после гибели в Москве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T10:44

2024-12-17T10:44

2024-12-17T10:59

россия

игорь кириллов

теракт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

войска рхбз

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия расследуется после гибели в Москве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом сообщает Следком России. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, уточняют в СК РФ.О первоначальных следственных действиях и установленных обстоятельствах уже доложено председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Он дал ряд указаний и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК России.Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве во вторник утром. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели КирилловаИгорь Кириллов – биография начальника войск РХБЗ

россия

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь кириллов, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, войска рхбз, москва