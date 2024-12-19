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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Крымский мост открыт
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T23:55
2024-12-19T23:56
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив в четверг закрывали дважды. В первый раз ограничения действовали около получаса. Во второй – около часа.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
Крымский мост открыт

Крымский мост открыли для проезда машин

23:55 19.12.2024 (обновлено: 23:56 19.12.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Транспортный переход через Керченский пролив в четверг закрывали дважды. В первый раз ограничения действовали около получаса. Во второй – около часа.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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