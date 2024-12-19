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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Крымский мост открыт
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T23:55
2024-12-19T23:55
2024-12-19T23:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив в четверг закрывали дважды. В первый раз ограничения действовали около получаса. Во второй – около часа.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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