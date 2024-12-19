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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Крымский мост закрыт
На Крымском мосту второй раз за четверг остановлено движение автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T22:52
2024-12-19T22:54
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту второй раз за четверг остановлено движение автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В первый раз мостовой переход закрывали в 14:48. Ограничения действовали около получаса.Граждане, которые находятся на объекте, а также в зоне досмотра, должны следовать инструкции сотрудников транспортной безопасности и не поддаваться панике.Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку он подвергается постоянным атакам со стороны украинских спецслужб. Мост могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также по нему проезжают пассажирские автобусы. Грузовики следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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60
крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт для движения машин второй раз за день

22:52 19.12.2024 (обновлено: 22:54 19.12.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту второй раз за четверг остановлено движение автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
В первый раз мостовой переход закрывали в 14:48. Ограничения действовали около получаса.
Граждане, которые находятся на объекте, а также в зоне досмотра, должны следовать инструкции сотрудников транспортной безопасности и не поддаваться панике.
Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку он подвергается постоянным атакам со стороны украинских спецслужб. Мост могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также по нему проезжают пассажирские автобусы. Грузовики следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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