https://crimea.ria.ru/20241219/rossiya-razreshila-inostrantsam-oplachivat-gaz-ne-tolko-cherez-gazprombank-1142781786.html

Россия разрешила иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк

Россия разрешила иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Россия разрешила иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк

Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T21:48

2024-12-19T21:48

2024-12-19T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента.В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.

https://crimea.ria.ru/20241214/turtsiya-reshila-vyyti-iz-sanktsionnogo-spiska-po-gazprombanku---smi-1142610719.html

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газпром, экономика, россия, газ, новости