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Россия разрешила иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Россия разрешила иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк
Россия разрешила иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Россия разрешила иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк
Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T21:48
2024-12-19T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента.В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
https://crimea.ria.ru/20241214/turtsiya-reshila-vyyti-iz-sanktsionnogo-spiska-po-gazprombanku---smi-1142610719.html
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газпром, экономика, россия, газ, новости
Россия разрешила иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк

Путин разрешил иностранцам до апреля оплачивать газ не только через Газпромбанк

21:48 19.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента.
"До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет", – говорится в новом указе.
В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.
США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
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