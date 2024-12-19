https://crimea.ria.ru/20241219/v-tsentre-sevastopolya-legkovushka-vletela-v-trolleybus-1142780456.html

В центре Севастополя легковушка "влетела" в троллейбус

В центре Севастополя легковушка "влетела" в троллейбус - РИА Новости Крым, 19.12.2024

В центре Севастополя легковушка "влетела" в троллейбус

В центре Севастополя водитель кроссовера при повороте не уступила дорогу троллейбусу и въехала в общественный транспорт. Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T20:30

2024-12-19T20:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В центре Севастополя водитель кроссовера при повороте не уступила дорогу троллейбусу и въехала в общественный транспорт. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.ДТП произошло в четверг на дороге с односторонним движением по улице Ленина в районе Дома офицеров флота, рядом с остановкой общественного транспорта.Отмечается, что сведения о пострадавших пассажирах троллейбуса, ранее распространенные в некоторых социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности."В некоторых интернет-сообществах распространилась информация о том, что в результате ДТП пострадали три пассажира троллейбуса. Госавтоинспекция Севастополя сообщает, что данная информация не соответствует действительности – пострадавших не зарегистрировано", – заявили в полиции.Чуть более суток назад в Севастополе водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу машине скорой помощи, из-за чего спецтранспорт вылетел с дороги. Днем ранее в массовом ДТП на севастопольской дороге пострадали дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек погибли в ДТП в КрымуВ Крыму легковой автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида"Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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