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В центре Севастополя легковушка "влетела" в троллейбус - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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В центре Севастополя легковушка "влетела" в троллейбус
В центре Севастополя легковушка "влетела" в троллейбус - РИА Новости Крым, 19.12.2024
В центре Севастополя легковушка "влетела" в троллейбус
В центре Севастополя водитель кроссовера при повороте не уступила дорогу троллейбусу и въехала в общественный транспорт. Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T20:30
2024-12-19T20:31
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В центре Севастополя водитель кроссовера при повороте не уступила дорогу троллейбусу и въехала в общественный транспорт. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.ДТП произошло в четверг на дороге с односторонним движением по улице Ленина в районе Дома офицеров флота, рядом с остановкой общественного транспорта.Отмечается, что сведения о пострадавших пассажирах троллейбуса, ранее распространенные в некоторых социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности."В некоторых интернет-сообществах распространилась информация о том, что в результате ДТП пострадали три пассажира троллейбуса. Госавтоинспекция Севастополя сообщает, что данная информация не соответствует действительности – пострадавших не зарегистрировано", – заявили в полиции.Чуть более суток назад в Севастополе водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу машине скорой помощи, из-за чего спецтранспорт вылетел с дороги. Днем ранее в массовом ДТП на севастопольской дороге пострадали дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек погибли в ДТП в КрымуВ Крыму легковой автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида"Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани
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РИА Новости Крым
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севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, троллейбус, госавтоинспекция севастополя, новости севастополя
В центре Севастополя легковушка "влетела" в троллейбус

В центре Севастополя кроссовер врезался в троллейбус

20:30 19.12.2024 (обновлено: 20:31 19.12.2024)
 
© Госавтоинспекция СевастополяДТП с участием троллейбуса в Севастополе
ДТП с участием троллейбуса в Севастополе
© Госавтоинспекция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В центре Севастополя водитель кроссовера при повороте не уступила дорогу троллейбусу и въехала в общественный транспорт. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
ДТП произошло в четверг на дороге с односторонним движением по улице Ленина в районе Дома офицеров флота, рядом с остановкой общественного транспорта.
"Предварительно установлено, что 22-летняя девушка-водитель автомобиля Haval, сегодня в 16:30 при повороте направо не уступила дорогу троллейбусу "Тролза" и произвела с ним столкновение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения о пострадавших пассажирах троллейбуса, ранее распространенные в некоторых социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности.
"В некоторых интернет-сообществах распространилась информация о том, что в результате ДТП пострадали три пассажира троллейбуса. Госавтоинспекция Севастополя сообщает, что данная информация не соответствует действительности – пострадавших не зарегистрировано", – заявили в полиции.
Чуть более суток назад в Севастополе водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу машине скорой помощи, из-за чего спецтранспорт вылетел с дороги. Днем ранее в массовом ДТП на севастопольской дороге пострадали дети.
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