https://crimea.ria.ru/20241219/mazut-na-beregu-chernogo-morya-raschischeno-20-km-plyazhey-i-spaseny-176-ptits-1142778855.html

Мазут на берегу Черного моря: расчищено 20 км пляжей и спасены 176 птиц

Мазут на берегу Черного моря: расчищено 20 км пляжей и спасены 176 птиц - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Мазут на берегу Черного моря: расчищено 20 км пляжей и спасены 176 птиц

Спасатели и волонтеры очистили от мазута около 20 километров черноморского побережья в Краснодарском крае после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T19:48

2024-12-19T19:48

2024-12-19T19:50

кубань

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

новости

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142778481_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_09049b1ce0a4bf0e95b325cc4a56c128.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Спасатели и волонтеры очистили от мазута около 20 километров черноморского побережья в Краснодарском крае после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России.По данным ведомства, только за сегодняшний день расчистили свыше 9 километров берега. За все время работ на пострадавших от ЧП территориях удалось спасли 176 птиц.На месте работают шесть тысяч спасателей и волонтеров, а также 255 единиц техники.На 20 декабря запланировано также обследование акватории и водолазные работы, добавили в ведомстве.Накануне в экстренных службах сообщали, что общая протяженность загрязнений нефтепродуктами на черноморском побережье после крушения двух танкеров превысила 35 километров.Крушение танкеров в Керченском проливе15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что после ЧП с танкерами в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В четырех населенных пунктах на Кубани был введен режим повышенной готовности.17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе в тот день объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.За сутки специалисты обследовали более 29 км береговой линии. Разлив нефтепродуктов выявлен от поселка Веселовка до пляжа в районе устья реки Можепсин под Анапой, уточнили в ведомстве. В Анапе на Бугазской косе установлены ограничивающие боны.18 декабря министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщило о новых выбросах мазута на берег в Анапе и Темрюкском районе.В ходе прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической катастрофой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинениеРазлив мазута в Керченском проливе вдвое превысил объем ЧП в 2007 годуМазут в Анапе: пляжи очищают более четырех тысяч волонтеров

https://crimea.ria.ru/20241218/mazut-iz-chernogo-morya-mozhet-popast-v-azovskoe---uchenyy-1142713915.html

https://crimea.ria.ru/20241219/osevshiy-na-dno-kerchenskogo-proliva-mazut-mozhet-podnyatsya-k-letu--uchenyy-1142715404.html

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, новости, экология