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Мазут на берегу Черного моря: расчищено 20 км пляжей и спасены 176 птиц
Мазут на берегу Черного моря: расчищено 20 км пляжей и спасены 176 птиц - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Мазут на берегу Черного моря: расчищено 20 км пляжей и спасены 176 птиц
Спасатели и волонтеры очистили от мазута около 20 километров черноморского побережья в Краснодарском крае после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T19:48
2024-12-19T19:48
2024-12-19T19:50
кубань
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Спасатели и волонтеры очистили от мазута около 20 километров черноморского побережья в Краснодарском крае после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России.По данным ведомства, только за сегодняшний день расчистили свыше 9 километров берега. За все время работ на пострадавших от ЧП территориях удалось спасли 176 птиц.На месте работают шесть тысяч спасателей и волонтеров, а также 255 единиц техники.На 20 декабря запланировано также обследование акватории и водолазные работы, добавили в ведомстве.Накануне в экстренных службах сообщали, что общая протяженность загрязнений нефтепродуктами на черноморском побережье после крушения двух танкеров превысила 35 километров.Крушение танкеров в Керченском проливе15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что после ЧП с танкерами в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В четырех населенных пунктах на Кубани был введен режим повышенной готовности.17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе в тот день объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.За сутки специалисты обследовали более 29 км береговой линии. Разлив нефтепродуктов выявлен от поселка Веселовка до пляжа в районе устья реки Можепсин под Анапой, уточнили в ведомстве. В Анапе на Бугазской косе установлены ограничивающие боны.18 декабря министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщило о новых выбросах мазута на берег в Анапе и Темрюкском районе.В ходе прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической катастрофой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинениеРазлив мазута в Керченском проливе вдвое превысил объем ЧП в 2007 годуМазут в Анапе: пляжи очищают более четырех тысяч волонтеров
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кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, новости, экология
Мазут на берегу Черного моря: расчищено 20 км пляжей и спасены 176 птиц
На Кубани очистили 20 километров берега от мазута после ЧП в Керченском проливе
19:48 19.12.2024 (обновлено: 19:50 19.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Спасатели и волонтеры очистили от мазута около 20 километров черноморского побережья в Краснодарском крае после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, только за сегодняшний день расчистили свыше 9 километров берега. За все время работ на пострадавших от ЧП территориях удалось спасли 176 птиц.
"С начала работ очищено 19,6 километров береговой линии, собрано более 1 700 тонн загрязненного песка и грунта", – уточнили в МЧС.
На месте работают шесть тысяч спасателей и волонтеров, а также 255 единиц техники.
На 20 декабря запланировано также обследование акватории и водолазные работы, добавили в ведомстве.
Накануне в экстренных службах сообщали, что общая протяженность загрязнений нефтепродуктами на черноморском побережье после крушения двух танкеров превысила 35 километров.
Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры
с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.
16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил
, что после ЧП с танкерами в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В четырех населенных пунктах на Кубани был введен режим повышенной готовности
.
17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил
об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили
спасатели. В оперштабе в тот день объявили
о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.
За сутки специалисты обследовали более 29 км береговой линии. Разлив нефтепродуктов выявлен от поселка Веселовка до пляжа в районе устья реки Можепсин под Анапой, уточнили в ведомстве. В Анапе на Бугазской косе установлены ограничивающие боны.
18 декабря министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщило о новых выбросах мазута
на берег в Анапе и Темрюкском районе.
В ходе прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин назвал
произошедшее экологической катастрофой.
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