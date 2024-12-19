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В Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасности
В Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасности - РИА Новости Крым, 19.12.2024
В Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасности
США выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем вопросов стратегической стабильности вместо трехстороннего диалога, но при этом готовы пересмотреть... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T22:51
2024-12-19T22:51
2024-12-19T22:52
сша
договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)
ядерное оружие
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россия
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дональд трамп
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. США выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем вопросов стратегической стабильности вместо трехстороннего диалога, но при этом готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, пишет РИА Новости.По его мнению, у России и Китая отличаются возможности в ядерной сфере, а также и ядерные доктрины."Мы чувствуем, что лучше и, вероятно, более конструктивно и в конечном счете более успешно следовать двусторонним обсуждениям", - заявил он.Чиновник подчеркнул, что Вашингтон стремится к контролю над вооружениями, однако готов адаптироваться к любым изменениям в глобальной ядерной динамике.По словам Файнера, при этом Соединенные Штаты готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если продолжится наращивание арсеналов. "Если эти тенденции продолжат двигаться в негативном направлении, если страны — Китай здесь на первом месте, но есть и другие вызывающие беспокойство государства — продолжат увеличивать запасы и развернутые силы, может наступить момент, когда изменения в развертывании со стороны США будут не только рациональными, но и необходимыми", — сказал Файнер.При этом Файнер акцентировал, что у будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа будет возможность вести переговоры с Россией по российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения в феврале 2026 года."У следующей администрации будет возможность переговоров с Россией до того, как ДСНВ истечет в феврале 2026 года", - заключил он.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат России к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа Штатов от враждебного курса в отношении Москвы.Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в сентябре этого года заявил, что США "готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут отклика со стороны Москвы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениямКогда и против кого Россия может применить ядерное оружие – ответ ПутинаПутин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
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сша, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), ядерное оружие, в мире, россия, китай, дональд трамп, политика, безопасность, новости
В Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасности
США усилят боеготовность ядерных сил при отказе России от взаимодействия – Белый дом
22:51 19.12.2024 (обновлено: 22:52 19.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. США выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем вопросов стратегической стабильности вместо трехстороннего диалога, но при этом готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, пишет РИА Новости.
По его мнению, у России и Китая отличаются возможности в ядерной сфере, а также и ядерные доктрины.
"Мы чувствуем, что лучше и, вероятно, более конструктивно и в конечном счете более успешно следовать двусторонним обсуждениям", - заявил он.
Чиновник подчеркнул, что Вашингтон стремится к контролю над вооружениями, однако готов адаптироваться к любым изменениям в глобальной ядерной динамике.
По словам Файнера, при этом Соединенные Штаты готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если продолжится наращивание арсеналов.
"Если эти тенденции продолжат двигаться в негативном направлении, если страны — Китай здесь на первом месте, но есть и другие вызывающие беспокойство государства — продолжат увеличивать запасы и развернутые силы, может наступить момент, когда изменения в развертывании со стороны США будут не только рациональными, но и необходимыми", — сказал Файнер.
Он также добавил, что в случае отказа России от взаимодействия по стратегическим вооружениям или несоблюдения положений российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, США готовы усилить боеготовность своих ядерных сил.
При этом Файнер акцентировал, что у будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа будет возможность вести переговоры с Россией по российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения в феврале 2026 года.
"У следующей администрации будет возможность переговоров с Россией до того, как ДСНВ истечет в феврале 2026 года", - заключил он.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ
, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат России к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа Штатов от враждебного курса в отношении Москвы.
Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в сентябре этого года заявил, что США "готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ
и ждут отклика со стороны Москвы".
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