В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям
Диалог с США по стратегической стабильности без комплексного подхода бессмыслен – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Москва не видит смысла в возобновлении Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишен для России смысла. Более того, он просто контрпродуктивен", - сказала она на брифинге в среду.
По словам дипломата, российская сторона "последовательно настаивает" именно на комплексном диалоге по всем значимым факторам стратегической стабильности, но Штаты пока не проявляют к нему готовности.
"На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности в отношении и уважении к коренным интересам России и с акцентом на устранении созданных США и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат России к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа Штатов от враждебного курса в отношении Москвы.
Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в сентябре этого года заявил, что США "готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут отклика со стороны Москвы".
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