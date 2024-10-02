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В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям
В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям - РИА Новости Крым, 02.10.2024
В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям
Москва не видит смысла в возобновлении Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку Вашингтон не проявляет готовности к комплексному... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T18:07
2024-10-02T18:07
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
сша
россия
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
политика
безопасность
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Москва не видит смысла в возобновлении Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишен для России смысла. Более того, он просто контрпродуктивен", - сказала она на брифинге в среду.По словам дипломата, российская сторона "последовательно настаивает" именно на комплексном диалоге по всем значимым факторам стратегической стабильности, но Штаты пока не проявляют к нему готовности.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат России к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа Штатов от враждебного курса в отношении Москвы.Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в сентябре этого года заявил, что США "готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут отклика со стороны Москвы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД оценили возможность изменения ядерной доктрины РоссииРоссия начала второй этап учения нестратегических ядерных силНаращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, сша, россия, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), политика, безопасность, в мире, новости
В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям

Диалог с США по стратегической стабильности без комплексного подхода бессмыслен – Захарова

18:07 02.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Москва не видит смысла в возобновлении Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишен для России смысла. Более того, он просто контрпродуктивен", - сказала она на брифинге в среду.
По словам дипломата, российская сторона "последовательно настаивает" именно на комплексном диалоге по всем значимым факторам стратегической стабильности, но Штаты пока не проявляют к нему готовности.
"На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности в отношении и уважении к коренным интересам России и с акцентом на устранении созданных США и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат России к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа Штатов от враждебного курса в отношении Москвы.
Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в сентябре этого года заявил, что США "готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут отклика со стороны Москвы".
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваСШАРоссияДоговор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)ПолитикаБезопасностьВ миреНовости
 
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