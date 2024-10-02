https://crimea.ria.ru/20241002/v-mid-otsenili-perspektivy-dialoga-s-vashingtonom-po-yadernym-vooruzheniyam-1140807303.html

В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям

В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям - РИА Новости Крым, 02.10.2024

В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям

Москва не видит смысла в возобновлении Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку Вашингтон не проявляет готовности к комплексному... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T18:07

2024-10-02T18:07

2024-10-02T18:07

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

сша

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договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Москва не видит смысла в возобновлении Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишен для России смысла. Более того, он просто контрпродуктивен", - сказала она на брифинге в среду.По словам дипломата, российская сторона "последовательно настаивает" именно на комплексном диалоге по всем значимым факторам стратегической стабильности, но Штаты пока не проявляют к нему готовности.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат России к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа Штатов от враждебного курса в отношении Москвы.Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в сентябре этого года заявил, что США "готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут отклика со стороны Москвы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД оценили возможность изменения ядерной доктрины РоссииРоссия начала второй этап учения нестратегических ядерных силНаращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, сша, россия, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), политика, безопасность, в мире, новости