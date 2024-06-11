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Россия начала второй этап учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Россия начала второй этап учения нестратегических ядерных сил
Россия начала второй этап учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Россия начала второй этап учения нестратегических ядерных сил
Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T09:05
2024-06-11T09:13
министерство обороны рф
учения
тактическое ядерное оружие (тяо)
ядерное оружие
новости
россия
вооруженные силы россии
безопасность
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России, сообщили в Минобороны РФ.В ходе учения военные отработают вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия. "Цель учения - поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства", - уточнили в ведомстве.21 мая в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.Для доставки боевой части тактического оружия используются артиллерийские снаряды и установки, наземные и корабельные ракетные комплексы, противоракетные системы, морские мины и торпедное оружие. Доставить боеприпас на 500 километров могут российские системы "Искандер-М", на расстояние до 4500 км — "Калибр". Каждая ракета сможет нести ядерную часть заряда, эквивалентного 50 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, при бомбардировке Хиросимы была использована авиабомба мощностью 13 килотонн.Нанести удар тактическим ядерным оружием возможно и с боевого самолета, радиус действия которого достигает 8000 километров, при оснащении его ракетами большой дальности полета до 600 километров. К таким самолетам относятся истребители Су-34, Ил-38, Ту-142 и сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.Мощности одной тактической ядерной ракеты хватит заменить сотню обычных снарядов, которые используют при уничтожении отдельных объектов. Для разгрома, например, скопления техники или живой силы противника будет достаточно одного ядерного тактического снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМДЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил – ПутинБелоусов обсудил с главой МО Белоруссии военно-техническое сотрудничество
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министерство обороны рф, учения, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие, новости, россия, вооруженные силы россии, безопасность, белоруссия
Россия начала второй этап учения нестратегических ядерных сил

Россия и Белоруссия начали второй этап учения нестратегических ядерных сил

09:05 11.06.2024 (обновлено: 09:13 11.06.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России, сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил", - говорится в сообщении.
В ходе учения военные отработают вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
"Цель учения - поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства", - уточнили в ведомстве.
21 мая в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.
Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.
Для доставки боевой части тактического оружия используются артиллерийские снаряды и установки, наземные и корабельные ракетные комплексы, противоракетные системы, морские мины и торпедное оружие. Доставить боеприпас на 500 километров могут российские системы "Искандер-М", на расстояние до 4500 км — "Калибр". Каждая ракета сможет нести ядерную часть заряда, эквивалентного 50 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, при бомбардировке Хиросимы была использована авиабомба мощностью 13 килотонн.
Нанести удар тактическим ядерным оружием возможно и с боевого самолета, радиус действия которого достигает 8000 километров, при оснащении его ракетами большой дальности полета до 600 километров. К таким самолетам относятся истребители Су-34, Ил-38, Ту-142 и сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
Мощности одной тактической ядерной ракеты хватит заменить сотню обычных снарядов, которые используют при уничтожении отдельных объектов. Для разгрома, например, скопления техники или живой силы противника будет достаточно одного ядерного тактического снаряда.
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