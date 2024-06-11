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В МИД оценили возможность изменения ядерной доктрины России
В МИД оценили возможность изменения ядерной доктрины России - РИА Новости Крым, 11.06.2024
В МИД оценили возможность изменения ядерной доктрины России
Эскалация со стороны США и НАТО ставит перед Россией вопрос о необходимости внесения изменений в ее базовые документы в сфере ядерного сдерживания, они должны... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T11:53
2024-06-11T11:53
2024-06-11T14:12
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сша
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Эскалация со стороны США и НАТО ставит перед Россией вопрос о необходимости внесения изменений в ее базовые документы в сфере ядерного сдерживания, они должны исходить из текущих потребностей страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он добавил, что до принятия соответствующих решений предварительного освещения того, какого рода изменения могут вноситься, не будет.7 июня старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что увеличение арсенала и боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР.Ранее США анонсировали запуск межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III для проверки ядерных сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начала второй этап учения нестратегических ядерных силНаращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом домеСША анонсировали запуск межконтинентальных ракет для проверки ядерных сил
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сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, нато, ядерное оружие, политика, россия, безопасность, новости
В МИД оценили возможность изменения ядерной доктрины России
Вызовы со стороны США и НАТО требуют изменений в ядерной доктрине РФ - Рябков
11:53 11.06.2024 (обновлено: 14:12 11.06.2024)