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США анонсировали запуск межконтинентальных ракет для проверки ядерных сил

США анонсировали запуск межконтинентальных ракет для проверки ядерных сил - РИА Новости Крым, 01.06.2024

США анонсировали запуск межконтинентальных ракет для проверки ядерных сил

Соединенные Штаты проведут запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III для проверки готовности ядерных сил. Об этом сообщило командование... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T22:21

2024-06-01T22:21

2024-06-01T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты проведут запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III для проверки готовности ядерных сил. Об этом сообщило командование космических сил США, сообщение цитирует РИА Новости.Отмечается, что испытания ракет Minuteman III проведут для демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности. По информации командования космических сил США, Россия о готовящихся запусках предупреждена. 30 мая ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. Тогда в Пентагоне заявили, что испытания были призваны продемонстрировать возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета.Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин назвал главную опасность учений ядерных сил НАТО у границ с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главный щит России для защиты суверенитетаРФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМДГермания разрешает ВСУ западным оружием атаковать цели в России

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