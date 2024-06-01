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США анонсировали запуск межконтинентальных ракет для проверки ядерных сил - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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США анонсировали запуск межконтинентальных ракет для проверки ядерных сил
США анонсировали запуск межконтинентальных ракет для проверки ядерных сил - РИА Новости Крым, 01.06.2024
США анонсировали запуск межконтинентальных ракет для проверки ядерных сил
Соединенные Штаты проведут запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III для проверки готовности ядерных сил. Об этом сообщило командование... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T22:21
2024-06-01T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты проведут запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III для проверки готовности ядерных сил. Об этом сообщило командование космических сил США, сообщение цитирует РИА Новости.Отмечается, что испытания ракет Minuteman III проведут для демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности. По информации командования космических сил США, Россия о готовящихся запусках предупреждена. 30 мая ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. Тогда в Пентагоне заявили, что испытания были призваны продемонстрировать возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета.Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин назвал главную опасность учений ядерных сил НАТО у границ с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главный щит России для защиты суверенитетаРФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМДГермания разрешает ВСУ западным оружием атаковать цели в России
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сша, новости, пентагон, ядерное оружие, политика
США анонсировали запуск межконтинентальных ракет для проверки ядерных сил

США запустят две межконтинентальные ракеты 4 и 6 июня для проверки ядерных сил

22:21 01.06.2024 (обновлено: 22:38 01.06.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты проведут запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III для проверки готовности ядерных сил. Об этом сообщило командование космических сил США, сообщение цитирует РИА Новости.

"Первое испытание запланировано на 4 июня с 12:01 до 4 июня 2024 года в 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано на 6 июня с 12:01 до 6 июня 06:01", – говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания ракет Minuteman III проведут для демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности. По информации командования космических сил США, Россия о готовящихся запусках предупреждена.
30 мая ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. Тогда в Пентагоне заявили, что испытания были призваны продемонстрировать возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета.
Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин назвал главную опасность учений ядерных сил НАТО у границ с Россией.
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