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Германия разрешает ВСУ западным оружием атаковать цели в России - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Германия разрешает ВСУ западным оружием атаковать цели в России
Германия разрешает ВСУ западным оружием атаковать цели в России - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Германия разрешает ВСУ западным оружием атаковать цели в России
Германия одобряет использование Вооруженными силами Украины западного оружия для атак по целям в России, чтобы препятствовать продвижению ВС РФ в Харьковской... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T12:58
2024-05-31T12:58
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Германия одобряет использование Вооруженными силами Украины западного оружия для атак по целям в России, чтобы препятствовать продвижению ВС РФ в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя германского правительства Штеффена Хебештрайта.В сообщении, разосланном официальным представителем германского правительства, уточняется, что ВСУ могут использовать самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 и систему РСЗО MARS-II, которые поставляются Германией.Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.Накануне издание Politico написало, что Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары американским оружием по территории России, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов далеко вглубь России позиция Белого дома не претерпела изменений.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемУкраина просит у США очередное "чудо-оружие" для "захвата" КрымаВ ответ на удары по РФ будет использовано более мощное оружие – Володин
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германия, новости, украина, политика, новости сво, всу (вооруженные силы украины)

Германия разрешает ВСУ западным оружием атаковать цели в России

12:58 31.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Германия одобряет использование Вооруженными силами Украины западного оружия для атак по целям в России, чтобы препятствовать продвижению ВС РФ в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя германского правительства Штеффена Хебештрайта.
"Вместе мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих атак. Для этого она может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе поставляемое и нами", - сообщил Хебештрайт.
В сообщении, разосланном официальным представителем германского правительства, уточняется, что ВСУ могут использовать самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 и систему РСЗО MARS-II, которые поставляются Германией.
Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.
Накануне издание Politico написало, что Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары американским оружием по территории России, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов далеко вглубь России позиция Белого дома не претерпела изменений.
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ГерманияНовостиУкраинаПолитикаНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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