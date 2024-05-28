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Учения ядерных сил НАТО у границ с РФ - в чем главная опасность - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Учения ядерных сил НАТО у границ с РФ - в чем главная опасность
Учения ядерных сил НАТО у границ с РФ - в чем главная опасность - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Учения ядерных сил НАТО у границ с РФ - в чем главная опасность
Учения НАТО у границ с Россией являются продолжением привычной для Запада политики шантажа и будут сопряжены с провокациями и разведывательной деятельностью... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T15:05
2024-05-28T15:12
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Учения НАТО у границ с Россией являются продолжением привычной для Запада политики шантажа и будут сопряжены с провокациями и разведывательной деятельностью. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.НАТО вблизи российской границы отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ, заявил ранее глава Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.Возврат к схемам "холодной войны" не может не вызывать обеспокоенности со стороны РФ, это неизбежно повлечет еще большее усиление готовности российских средств ПВО. В такие острые фазы учения с придвижением к границам носят характер шантажа, являются демонстрацией того, что Запад якобы готов использовать вооруженные силы стран НАТО, чтобы остановить наступление ВС РФ на Украине. Однако главная задача учений враждебного альянса - оказать военное давление на Российскую Федерацию с помощью демонстрации силы, полагает эксперт."НАТО "бряцает оружием" - сейчас это главным образом дополнение к политико-экономическому и информационному нажиму на Россию, который происходит в силу того, что ВСУ разваливаются на части. Сейчас идут очень тяжелые бои, и очень многое зависит от политической воли руководителей стран и военачальников. У ВСУ практически не осталось резервов, и все прогнозируют катастрофу в ближайшие месяц-два", - заключает Подберезкин.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. Министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на такие удары, сообщил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.При этом Столтенберг заявлял, что НАТО не будет направлять войска на Украину, хотя эта тема все чаще становится предметом обсуждения в странах коллективного Запада.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с НАТО. Также глава государства назвал "чушью и бредом" заявления о якобы планах России напасть на Европу.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа готовится вступить в войну с Россией – ОрбанЛавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгареЧто ждет Украину в случае ввода западных войск
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мнения, алексей подберезкин, нато, россия, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, учения, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие (тяо), провокации
Учения ядерных сил НАТО у границ с РФ - в чем главная опасность

Учения НАТО у границ с РФ будут связаны с провокациями и разведкой - эксперт Подберезкин

15:05 28.05.2024 (обновлено: 15:12 28.05.2024)
 
© AP Photo Daniel ColeФранцузская атомная подводная лодка
Французская атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo Daniel Cole
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Учения НАТО у границ с Россией являются продолжением привычной для Запада политики шантажа и будут сопряжены с провокациями и разведывательной деятельностью. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.
НАТО вблизи российской границы отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ, заявил ранее глава Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.
"Следует ожидать роста провокационной активности - в этом контексте нужно рассматривать и учения, о которых предупреждает наша Погранслужба: это облеты территорий, приближение к границам на опасное расстояние, увеличение числа разведывательных полетов", - считает Подберезкин.
Возврат к схемам "холодной войны" не может не вызывать обеспокоенности со стороны РФ, это неизбежно повлечет еще большее усиление готовности российских средств ПВО. В такие острые фазы учения с придвижением к границам носят характер шантажа, являются демонстрацией того, что Запад якобы готов использовать вооруженные силы стран НАТО, чтобы остановить наступление ВС РФ на Украине. Однако главная задача учений враждебного альянса - оказать военное давление на Российскую Федерацию с помощью демонстрации силы, полагает эксперт.
"НАТО "бряцает оружием" - сейчас это главным образом дополнение к политико-экономическому и информационному нажиму на Россию, который происходит в силу того, что ВСУ разваливаются на части. Сейчас идут очень тяжелые бои, и очень многое зависит от политической воли руководителей стран и военачальников. У ВСУ практически не осталось резервов, и все прогнозируют катастрофу в ближайшие месяц-два", - заключает Подберезкин.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. Министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на такие удары, сообщил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
При этом Столтенберг заявлял, что НАТО не будет направлять войска на Украину, хотя эта тема все чаще становится предметом обсуждения в странах коллективного Запада.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с НАТО. Также глава государства назвал "чушью и бредом" заявления о якобы планах России напасть на Европу.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияАлексей ПодберезкинНАТОРоссияБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияЯдерное оружиеТактическое ядерное оружие (ТЯО)Провокации
 
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