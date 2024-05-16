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Что ждет Украину в случае ввода западных войск – мнение - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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https://crimea.ria.ru/20240516/chto-zhdet-ukrainu-v-sluchae-vvoda-zapadnykh-voysk--mnenie-1137309840.html
Что ждет Украину в случае ввода западных войск – мнение
Что ждет Украину в случае ввода западных войск – мнение - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Что ждет Украину в случае ввода западных войск – мнение
Возможный ввод иностранных воинских контингентов на Украину фактически откроет путь к ее фактической оккупации западными странами. Такое мнение РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T06:02
2024-05-16T06:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Возможный ввод иностранных воинских контингентов на Украину фактически откроет путь к ее фактической оккупации западными странами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный волонтер и блогер, политолог Алексей Живов.По мнению эксперта, "если наступление Вооруженных сил России на линии боевого соприкосновения будет слишком успешным, стоит ожидать попытки ввода иностранных контингентов под флагами отдельных стран НАТО".В случае такого варианта развития Украина фактически окажется частично оккупированной войсками иностранных государств, считает аналитик.В странах, входящих в Североатлантический альянс, в последнее время все чаще обсуждают варианты прямого вмешательства в украинский конфликт. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Кроме того, советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл не исключает, что официальный Таллин примет решение отправить свои войска на Украину для выполнения задач в тылу, чтобы высвободить соединения ВСУ для ведения боевых действий на фронте.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что альянс не намерен принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой обратиться к членам ЕС, Британии и США по поводу ввода войск этих стран на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.
https://crimea.ria.ru/20240515/nikakie-vooruzheniya-ne-spasut-rezhim-zelenskogo--mid-rossii-1137292113.html
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украина, алексей живов, мнения, нато, политика, новости, эммануэль макрон, йенс столтенберг, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), дмитрий песков
Что ждет Украину в случае ввода западных войск – мнение

Ввод западных войск на Украину закончится ее оккупацией странами НАТО – эксперт

06:02 16.05.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Возможный ввод иностранных воинских контингентов на Украину фактически откроет путь к ее фактической оккупации западными странами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный волонтер и блогер, политолог Алексей Живов.
По мнению эксперта, "если наступление Вооруженных сил России на линии боевого соприкосновения будет слишком успешным, стоит ожидать попытки ввода иностранных контингентов под флагами отдельных стран НАТО".
"Замысел в том, что снять резервные части ВСУ, которые занимаются охраной украинско-белорусской границы или находятся на Западной Украине, заменить их войсками стран НАТО, а ВСУшников отправить на фронт. Если это произойдет, то в какой-то момент окажется, что у Украины не осталось армии, кроме тех военных контингентов, которые ввели страны НАТО", – сказал Живов.
В случае такого варианта развития Украина фактически окажется частично оккупированной войсками иностранных государств, считает аналитик.
"Под предлогом помощи киевскому режиму все вооруженные силы Украины будут уничтожены на линии фронта, и останутся только французские, польские, прибалтийские и другие контингенты", – добавил Живов.
В странах, входящих в Североатлантический альянс, в последнее время все чаще обсуждают варианты прямого вмешательства в украинский конфликт. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.
Кроме того, советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл не исключает, что официальный Таллин примет решение отправить свои войска на Украину для выполнения задач в тылу, чтобы высвободить соединения ВСУ для ведения боевых действий на фронте.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что альянс не намерен принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой обратиться к членам ЕС, Британии и США по поводу ввода войск этих стран на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаАлексей ЖивовМненияНАТОПолитикаНовостиЭммануэль МакронЙенс СтолтенбергВладимир Зеленский (президент Украины)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Дмитрий Песков
 
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