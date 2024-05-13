https://crimea.ria.ru/20240513/vlasti-estonii-razdumyvayut-nad-otpravkoy-voysk-na-ukrainu-1137242209.html

Власти Эстонии раздумывают над отправкой войск на Украину

Власти Эстонии раздумывают над отправкой войск на Украину - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Власти Эстонии раздумывают над отправкой войск на Украину

Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл не исключает, что официальный Таллин примет решение отправить свои войска на... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T22:03

2024-05-13T22:03

2024-05-13T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл не исключает, что официальный Таллин примет решение отправить свои войска на Украину для выполнения задач в тылу, чтобы высвободить соединения ВСУ для ведения боевых действий на фронте. Об этом он заявил в интервью изданию Breaking Defense.По словам Ролла, власти страны в настоящее время анализируют возможность такого шага. Он отметил, что Таллин предпочел бы направить своих военных на Украину "в рамках полномасштабной миссии НАТО", но не исключил, что Эстония "будет действовать в составе меньшей коалиции".Ролл также не исключил, что страны НАТО, выступающие сегодня против отправки воинских контингентов на Украину, со временем изменят свое мнение.Издание также сообщило со ссылкой на командующего силами обороны Эстонии Мартина Херема, что несколько месяцев назад в вооруженных силах обсуждался вопрос отправки войск на Западную Украину для выполнения таких задач, как медицинское обслуживание, логистика и противовоздушная оборона некоторых городов. Но эти обсуждения прекратились после того, как против идеи прямого участия в украинском конфликте высказались лидеры ряда стран НАТО.В странах, входящих в Североатлантический альянс, в последнее время все чаще обсуждают варианты прямого вмешательства в украинский конфликт. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что альянс не намерен принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.

https://crimea.ria.ru/20240504/nato-vserez-gotovitsya-voevat-s-rossiey---mid-1137045284.html

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эстония, новости, нато, украина, политика