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НАТО не будет направлять войска на Украину - Столтенберг - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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НАТО не будет направлять войска на Украину - Столтенберг
НАТО не будет направлять войска на Украину - Столтенберг - РИА Новости Крым, 25.05.2024
НАТО не будет направлять войска на Украину - Столтенберг
Североатлантический альянс усиливает поддержку Украине, но при этом направлять ей свои войска не будет, чтобы не стать "частью конфликта", заявил генсек НАТО... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T17:40
2024-05-25T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. Североатлантический альянс усиливает поддержку Украине, но при этом направлять ей свои войска не будет, чтобы не стать "частью конфликта", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.По его словам, теоретически, сбивать российские ракеты можно было бы с территории Польши или Румынии, например, с помощью батарей Patriot.Столтенберг добавил, что на встрече в Праге министры иностранных дел стран НАТО будут готовиться к саммиту в Вашингтоне, который пройдет в середине июля.Он уточнил, что речь также будет идти "об усилении поддержки Украины". "НАТО готовится играть гораздо большую роль в координации поддержки безопасности и обучения Украины", - пояснил генсек. Он также отметил, что это потребует "долгосрочных финансовых обязательств", чтобы поставить эту поддержку "на более прочную и четко предсказуемую основу".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://crimea.ria.ru/20240525/doveli-do-predela-vozmozhnogo-sholts-vyskazalsya-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1137588715.html
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нато, йенс столтенберг, новости, украина, новости сво, россия, политика
НАТО не будет направлять войска на Украину - Столтенберг

НАТО не будет направлять войска на Украину и становиться частью конфликта - Столтенберг

17:40 25.05.2024
 
© AFP 2024 / JOHANNA GERONГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AFP 2024 / JOHANNA GERON
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. Североатлантический альянс усиливает поддержку Украине, но при этом направлять ей свои войска не будет, чтобы не стать "частью конфликта", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
"Хотя мы усиливаем поддержку самообороны Украины, мы не планируем отправлять натовские войска на Украину или распространять на нее зонтик ПВО НАТО. НАТО не станет частью конфликта", - заявил Столтенберг.
По его словам, теоретически, сбивать российские ракеты можно было бы с территории Польши или Румынии, например, с помощью батарей Patriot.
Столтенберг добавил, что на встрече в Праге министры иностранных дел стран НАТО будут готовиться к саммиту в Вашингтоне, который пройдет в середине июля.
Он уточнил, что речь также будет идти "об усилении поддержки Украины". "НАТО готовится играть гораздо большую роль в координации поддержки безопасности и обучения Украины", - пояснил генсек. Он также отметил, что это потребует "долгосрочных финансовых обязательств", чтобы поставить эту поддержку "на более прочную и четко предсказуемую основу".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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