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НАТО не будет направлять войска на Украину - Столтенберг

НАТО не будет направлять войска на Украину - Столтенберг - РИА Новости Крым, 25.05.2024

НАТО не будет направлять войска на Украину - Столтенберг

Североатлантический альянс усиливает поддержку Украине, но при этом направлять ей свои войска не будет, чтобы не стать "частью конфликта", заявил генсек НАТО... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T17:40

2024-05-25T17:40

2024-05-25T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. Североатлантический альянс усиливает поддержку Украине, но при этом направлять ей свои войска не будет, чтобы не стать "частью конфликта", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.По его словам, теоретически, сбивать российские ракеты можно было бы с территории Польши или Румынии, например, с помощью батарей Patriot.Столтенберг добавил, что на встрече в Праге министры иностранных дел стран НАТО будут готовиться к саммиту в Вашингтоне, который пройдет в середине июля.Он уточнил, что речь также будет идти "об усилении поддержки Украины". "НАТО готовится играть гораздо большую роль в координации поддержки безопасности и обучения Украины", - пояснил генсек. Он также отметил, что это потребует "долгосрочных финансовых обязательств", чтобы поставить эту поддержку "на более прочную и четко предсказуемую основу".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://crimea.ria.ru/20240525/doveli-do-predela-vozmozhnogo-sholts-vyskazalsya-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1137588715.html

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нато, йенс столтенберг, новости, украина, новости сво, россия, политика