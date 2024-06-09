https://crimea.ria.ru/20240609/naraschivanie-yadernogo-arsenala-ssha-chto-zayavili-v-belom-dome-1137978970.html

Наращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме

Наращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Наращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме

США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять месяцы и годы, сказал советник американского президента по национальной... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T18:07

2024-06-09T18:07

2024-06-09T18:07

сша

джейк салливан

новости

ядерное оружие

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять месяцы и годы, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.В пятницу старший директор Совета национальной безопасности по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США видят необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны.На прошлой неделе США анонсировали запуск межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III для проверки ядерных сил.Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин назвал главную опасность учений ядерных сил НАТО у границ с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитетаРФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМД

сша

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джейк салливан, новости, ядерное оружие, политика