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Наращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме
Наращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Наращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме
США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять месяцы и годы, сказал советник американского президента по национальной... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T18:07
2024-06-09T18:07
2024-06-09T18:07
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ядерное оружие
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять месяцы и годы, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.В пятницу старший директор Совета национальной безопасности по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США видят необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны.На прошлой неделе США анонсировали запуск межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III для проверки ядерных сил.Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин назвал главную опасность учений ядерных сил НАТО у границ с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитетаРФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМД
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сша, джейк салливан, новости, ядерное оружие, политика
Наращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме
США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала – советник Байдена