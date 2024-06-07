https://crimea.ria.ru/20240607/rost-yadernogo-arsenala-ssha-pozvolit-vernutsya-k-dialogu-s-rf---belyy-dom-1137951292.html

Рост ядерного арсенала США позволит вернуться к диалогу с РФ - Белый дом

Рост ядерного арсенала США позволит вернуться к диалогу с РФ - Белый дом - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Рост ядерного арсенала США позволит вернуться к диалогу с РФ - Белый дом

Увеличение арсенала и боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР, считает старший директор... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T21:05

2024-06-07T21:05

2024-06-07T21:05

ядерное оружие

договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)

испытание ядерного оружия

сша

в мире

россия

китай

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Увеличение арсенала и боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР, считает старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди."Реальность такова, что дальнейшее расширение наших вооружений и боеготовности (в ядерной сфере - ред.) невероятно важны для возрождения контроля над стратегическими вооружениями, будет стимулировать Россию и КНР к участию в контроле над вооружениями", - заявил на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.Вадди добавил, что американская администрация одновременно готовится к сценарию, при котором подобного диалога не будет.

https://crimea.ria.ru/20240605/tramp-ili-bayden-putin-rasskazal-o-bolee-predskazuemom-dlya-rf-glave-ssha-1137890279.html

сша

россия

китай

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2024

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ядерное оружие, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), испытание ядерного оружия, сша, в мире, россия, китай, новости