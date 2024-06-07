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Рост ядерного арсенала США позволит вернуться к диалогу с РФ - Белый дом
Рост ядерного арсенала США позволит вернуться к диалогу с РФ - Белый дом - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Рост ядерного арсенала США позволит вернуться к диалогу с РФ - Белый дом
Увеличение арсенала и боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР, считает старший директор... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T21:05
2024-06-07T21:05
2024-06-07T21:05
ядерное оружие
договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)
испытание ядерного оружия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Увеличение арсенала и боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР, считает старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди."Реальность такова, что дальнейшее расширение наших вооружений и боеготовности (в ядерной сфере - ред.) невероятно важны для возрождения контроля над стратегическими вооружениями, будет стимулировать Россию и КНР к участию в контроле над вооружениями", - заявил на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.Вадди добавил, что американская администрация одновременно готовится к сценарию, при котором подобного диалога не будет.
https://crimea.ria.ru/20240605/tramp-ili-bayden-putin-rasskazal-o-bolee-predskazuemom-dlya-rf-glave-ssha-1137890279.html
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ядерное оружие, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), испытание ядерного оружия, сша, в мире, россия, китай, новости
Рост ядерного арсенала США позволит вернуться к диалогу с РФ - Белый дом
Увеличение ядерного арсенала США позволит вернуться к диалогу с РФ и КНР - Белый дом