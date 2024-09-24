https://crimea.ria.ru/20240924/ssha-gotovy-vesti-peregovory-s-rf-po-dogovoru-o-strategicheskikh-vooruzheniyakh-1140592486.html

США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях

США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях - РИА Новости Крым, 24.09.2024

США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях

США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T22:12

2024-09-24T22:12

2024-09-24T22:19

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

новости

россия

сша

дснв

политика

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125097569_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3101b0ac3516911786ea7e23a2cbd96.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ответ на это заявил РИА Новости, что Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по ДСНВ, но на взаимоприемлемых условиях.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат России к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД оценили возможность изменения ядерной доктрины РоссииРоссия начала второй этап учения нестратегических ядерных силНаращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), новости, россия, сша, дснв, политика, оружие