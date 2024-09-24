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США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях
США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях - РИА Новости Крым, 24.09.2024
США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях
США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T22:12
2024-09-24T22:19
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ответ на это заявил РИА Новости, что Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по ДСНВ, но на взаимоприемлемых условиях.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат России к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД оценили возможность изменения ядерной доктрины РоссииРоссия начала второй этап учения нестратегических ядерных силНаращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме
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договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), новости, россия, сша, дснв, политика, оружие
США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях

США готовы возобновить переговоры с Россией по Договору о стратегических вооружениях

22:12 24.09.2024 (обновлено: 22:19 24.09.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс"
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 Ярс
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и ждут отклика со стороны Москвы", – говорится в сообщении.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ответ на это заявил РИА Новости, что Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по ДСНВ, но на взаимоприемлемых условиях.

"Они могут заявлять все что угодно, мы свои условия объявили давно, мы готовы развивать отношения и готовы продолжать диалог по СНВ на взаимоприемлемых условиях", – цитирует Картаполова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат России к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы.
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Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)НовостиРоссияСШАДСНВПолитикаОружие
 
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