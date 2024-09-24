США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях
США готовы возобновить переговоры с Россией по Договору о стратегических вооружениях
22:12 24.09.2024 (обновлено: 22:19 24.09.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс"
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
"США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и ждут отклика со стороны Москвы", – говорится в сообщении.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ответ на это заявил РИА Новости, что Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по ДСНВ, но на взаимоприемлемых условиях.
"Они могут заявлять все что угодно, мы свои условия объявили давно, мы готовы развивать отношения и готовы продолжать диалог по СНВ на взаимоприемлемых условиях", – цитирует Картаполова РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат России к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы.
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