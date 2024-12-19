https://crimea.ria.ru/20241219/v-sevastopole-otkroyutsya-elochnye-bazary--adresa-1142763628.html

В Севастополе откроются елочные базары – адреса

В Севастополе откроются елочные базары – адреса - РИА Новости Крым, 19.12.2024

В Севастополе откроются елочные базары – адреса

В Севастополе в пятницу откроют Новогоднюю ярмарку и елочные базары, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T19:56

2024-12-19T19:56

2024-12-19T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу откроют Новогоднюю ярмарку и елочные базары, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, на ярмарке можно будет купить елки и новогодние игрушки. Здесь же можно будет попробовать продукцию местных производителей в рамках акции "Товары из Севастополя" и купить их по выгодным ценам.Кроме ярмарочной локации, новогодние деревья и украшения можно будет купить по улицам Бориса Михайлова, 13, Маячная, 50, Астана Кесаева, 15А, Павла Силаева, в районе рынка "Славянский базар", Бухта Казачья, 56, Второй Обороны, у остановки "Сады", Косарева, 2, Вакуленчука, в районе торгового центра "Муссон", Хрусталева, 33.А также на проспектах Победы, 38А, Героев Сталинграда, 60 и 25, Генерала Острякова, 135А, 98 и 178, Октябрьской Революции, 50Г и 38/12, а также на площади Кролевецкого, у кинотеатра "Моряк". Кроме того, елочные базары заработают в Каче и Балаклаве. По всем адресам купить новогодние деревья можно будет ежедневно.Первые елочные базары в Симферополе развернулись в начале деабря. Цена на сосны в крымской столице стартует от 1200 рублей за метр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зимние огни столицы – как украсят Симферополь к Новому годуВ Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендронВ Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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