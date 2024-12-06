https://crimea.ria.ru/20241206/rossiya-ne-khochet-voyny-s-ssha--lavrov-1142423809.html

Россия не хочет войны с США – Лавров

Россия не хочет войны с США – Лавров - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Россия не хочет войны с США – Лавров

Россия не желает войны с Америкой, но и не допустит, чтобы ее интересы игнорировались. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T07:36

2024-12-06T07:36

2024-12-06T07:41

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Россия не желает войны с Америкой, но и не допустит, чтобы ее интересы игнорировались. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Он отметил, что в 2022 году по инициативе Москвы пять постоянных членов Совбеза ООН – РФ, Китай, США, Франция и Британия – условились, что сделают все, чтобы избежать конфронтации, признавая и уважая интересы и опасения безопасности друг друга."Но интересы безопасности России были полностью проигнорированы, когда они отвергли (примерно в то же время) предложение нашей страны заключить договор о гарантиях безопасности", - добавил Лавров.Он также напомнил, что в 2021 году в ходе двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена стороны подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.Лавров подчеркнул также, что Запад глубоко заблуждается, заявляя об отсутствии у России "красных линий"."Если они (страны Запада — ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть "красные линии", да они их объявили, но эти "красные линии" снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", - заключил Лавров.Такер Карлсон на этой неделе сообщил, что посетил Москву, где записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что оно было посвящено актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих в России, в США и во всем мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: в чем его цельВ Белом доме сделали заявление о ядерном оружии для КиеваНАТО отбросила все приличия - Лавров

https://crimea.ria.ru/20241107/lavrov-otsenil-perspektivy-otnosheniy-s-ssha-pri-trampe-1141677216.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, ядерное сдерживание, ядерное оружие, коллективный запад, политика, безопасность, новости, такер карлсон