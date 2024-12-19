https://crimea.ria.ru/20241219/peregovory-s-kievom-i-duel-s-oreshnikom-glavnye-zayavleniya-putina-1142774677.html

Переговоры с Киевом и дуэль с "Орешником": главные заявления Путина

Переговоры с Киевом и дуэль с "Орешником": главные заявления Путина - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Переговоры с Киевом и дуэль с "Орешником": главные заявления Путина

Президент России Владимир Путин в четверг провел "Итоги года" – традиционное мероприятие, представляющее собой совмещенный формат прямой линии и итоговой... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T17:58

2024-12-19T17:58

2024-12-19T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг провел "Итоги года" – традиционное мероприятие, представляющее собой совмещенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции. Мероприятие продолжалось четыре с половиной часа. За это время глава государства ответил на 76 вопросов, 14 из них касались тематики специальной военной операции.Свои вопросы российскому лидеру задали 33 представителя СМИ, в том числе блогеры и модераторы, а также около 30 граждан страны. Кроме того, вопросы прозвучали от шести иностранных изданий, в том числе из недружественных стран – США и Великобритании.О главных заявлениях главы государства – в подборке РИА Новости Крым.О социально-экономической ситуации в РоссииПо словам главы государства, рост экономики в этом году составит 3,9-4%, а в целом за два года рост экономики РФ составил около 8%. При этом в США этот показатель составляет 5-6%, а в Еврозоне — 1%. Инфляция в России сегодня составляет 9,3%, и это является "тревожным сигналом", однако заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции, подчеркнул Путин.При этом зарплаты в России в реальном выражении в 2024 выросли на 9%, а безработица является рекордно низкой – 2,3%.О росте ценОтвечая на вопрос о росте цен, президент отметил, что ключевая причина этого процесса – увеличение объемов потребления на фоне недостаточного производства."Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, покупательская способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и зарплаты росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции", - сказал он.О ходе СВО и освобождении Курской области"Ситуация меняется кардинально. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Речь идет о продвижении не на сто, двести, триста метров – наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами каждый день", - сказал российский лидер, характеризуя обстановку в зоне СВО.Он отметил, что Россия движется к решению первостепенных задач, которые были обозначены в начале специальной военной операции.Путин также заверил, что Вооруженные силы РФ точно выбьют украинские войска из Курской области, после чего там все будет восстановлено, в том числе жилой фонд, дороги, коммунальная инфраструктура, социальные объекты. Уже сейчас на эти цели выделено более 108 млрд рублей.О крушении танкеров с мазутом в Керченском проливеРазлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической катастрофой, поскольку около 40% топлива попало в море, сказал президент.Сейчас работу в районе разлива осложняет штормовая погода, работа будет продолжена, как только море утихнет. При этом она должна быть скоординирована между всем задействованными министерствами, подчеркнул президент, и разделена на этапы, первым из которых должно стать ограждение загрязненного участка бунами.Кроме того, необходимо вытащить затопленные танкеры на берег и уже сейчас предпринять меры, чтобы часть застывшего и опустившегося на дно мазута не поднялась на поверхность, когда вода станет теплее.О переговорах с КиевомМосква готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня, сказал российский лидер.Путин добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не является легитимным президентом Украины.О гонениях против УПЦ на УкраинеПрезидент России назвал безбожниками лидеров киевского режима из-за гонений на Украинскую православную церковь.Об "Орешнике"Владимир Путин заявил, что ни у одной западной системы противовоздушной и противоракетной обороны нет шансов сбить или перехватить "Орешник". Президент РФ также предложил Западу провести "высокотехнологичную дуэль" с применением ракеты "Орешник" и любой западной противоракеты, выбрав объект для поражения в Киеве.Он заверил, что Россия к такой дуэли готова.О недопустимости перемирия на УкраинеДлительный период перемирия с Украиной даст возможности противнику заняться подготовкой и укреплением личного состава, отметил российский лидер."Нам нужно не перемирие, нам нужен мир - долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии. Но в целом - можно поискать", - сказал Путин.О возможной судьбе ЗеленскогоВладимир Путин считает, что Владимиру Зеленскому вряд ли понадобится политическое убежище, но он, вполне вероятно, уедет за рубеж, как и некоторые люди из высшего политического руководства Украины.При этом если бы Зеленский неожиданно, "как черт из табакерки, появился где-то и сказал, что нужно политическое убежище", Россия бы ему не отказала, добавил глава государства.О ситуации в Сирии и сохранении российских базВопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, сообщил Путин.Президент РФ также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона. Подавляющее большинство из них говорит, что были бы заинтересованы сохранении российских баз в Сирии.О трудовых мигрантахПо мнению главы государства, для того чтобы число трудовых мигрантов, занятых в экономике РФ, сокращалось, нужно повышать производительность труда. При этом если их участие необходимо, то нужно адаптировать мигрантов к жизни в России заранее.Кроме того, нужно ужесточать требование к мигрантам, чтобы они уважали людей, в среде которых они появляются и живут, и за этим должны четко следить правоохранительные органы, добавил Путин.Он также поручил рассмотреть возможность создание отдельного центра по вопросам мигрантов в структуре МВД и не исключил, что в будущем будет создано отдельное профильное ведомство.О возможной встрече с Дональдом ТрампомВладимир Путин ответил на вопрос журналиста NBS о возможной встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.Он также выразил уверенность, что ему с Трампом будет о чем поговорить.О лимитах по семейной ипотекеК президенту в ходе Прямой линии обратилась молодая семья из Краснодара, пожаловавшаяся на политику банков, которые постоянно меняют условия выдачи семейной ипотеки, из-за чего молодые семьи не могут воспользоваться этой льготой.Путин назвал это безобразием и заверил, что никаких лимитов по семейной ипотеке быть не должно.О демографии в РоссииПо словам президента, уровень рождаемости в России на данный момент составляет 1,41 ребенка на одну женщину, и он является недостаточным. Но в этом положении находятся и другие страны, например, Финляндию, Норвегию, Испанию, где уровень рождаемости еще меньше, чем в России."Чтобы обеспечить воспроизводство населения, нужно поднять суммарный коэффициент рождаемости минимум до 2,1. А чтобы было население росло, нужно, чтобы показатель составлял как минимум 2,3", - подчеркнул глава государства.О блокировке YouTubeПутин назвал справедливыми претензии к Google и другим западным платформам, которые не соблюдают законы РФ и используют свои возможности для политических целей. Поэтому в ситуации замедления YouTube вопросов больше на стороне видеохостинга, чем на стороне российских властей."YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в сети, а именно не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения целей своих правительств. Роскомнадзор, контролирующие организации соответствующим образом предъявляют к ним соответствующие претензии. И правильно делают", - указал президент.О теме захоронения тела ЛенинаПо словам президента, вопрос перезахоронения тела Владимира Ленина является для российского общества "чрезвычайно чувствительным".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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