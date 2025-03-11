https://crimea.ria.ru/20250311/sezon-protekaet-netipichno-ekspert-o-zabolevaemosti-orvi-v-krymu-1144818021.html
Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму
Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму
Сезон ОРВИ в Крыму и Севастополе протекает нетипично, и о достижении пика заболеваемости говорить пока рано. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T09:33
2025-03-11T09:33
2025-03-11T09:33
радио "спутник в крыму"
роспотребнадзор
виктория гудзь
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Сезон ОРВИ в Крыму и Севастополе протекает нетипично, и о достижении пика заболеваемости говорить пока рано. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.По ее словам, ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Республике Крым и Севастополе пока не улучшается, несмотря на потепление, и какие-то прогнозы давать пока рано, поскольку ситуация нетипична.Она отметила, что, по данным лабораторного вирусологического мониторинга, на сегодняшний день заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа, которая снизилась на минувшей неделе, а также вирусов негриппозной этиологии."Думаю, по данным этой недели будет вырисовываться картина, но пока мы находимся в росте", – заключила эксперт.Накануне в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю сообщили, что за минувшую неделю в двух субъектах заболели 30 358, и рост заболеваемости продолжается.На днях в администрации Керчи сообщили, что эпидпорог по острым респираторным заболеваниям в городе превышен на 32%. В Бахчисарайском районе Крыма этот показатель еще выше – 40%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVID ОРВИ не отступает: в Крыму и Севастополе десятки тысяч заболевших Новый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски
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роспотребнадзор, виктория гудзь, новости крыма, крым, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе
Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму
Сезон ОРВИ в Крыму и Севастополе протекает нетипично и пик еще не достигнут – эксперт