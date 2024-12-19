https://crimea.ria.ru/20241219/putin-gotov-vstretitsya-s-izbrannym-prezidentom-trampom-v-lyuboe-vremya-1142762609.html

Путин: готов встретиться с избранным президентом Трампом в любое время

Путин: готов встретиться с избранным президентом Трампом в любое время - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Путин: готов встретиться с избранным президентом Трампом в любое время

Президент России Владимир Путин заявил о готовности в любое время встретиться или провести разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T13:41

2024-12-19T13:41

2024-12-19T13:53

владимир путин (политик)

политика

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россия

сша

прямая линия с владимиром путиным

новости

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ИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности в любое время встретиться или провести разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в ходе Прямой линии.Российский лидер также выразил уверенность, что ему с Трампом будет о чем поговорить.После трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже Трамп заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к прекращению огня и переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.Трамп также выразил мнение, что после смены американской администрации Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи из Вашингтона, которые были при президентстве Джо Байдена.Он также заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в детском садике: Симоньян усомнилась в мирных обещаниях ТрампаКоманда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликтаЧто хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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