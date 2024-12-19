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Путин: готов встретиться с избранным президентом Трампом в любое время - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Путин: готов встретиться с избранным президентом Трампом в любое время
Путин: готов встретиться с избранным президентом Трампом в любое время - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Путин: готов встретиться с избранным президентом Трампом в любое время
Президент России Владимир Путин заявил о готовности в любое время встретиться или провести разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T13:41
2024-12-19T13:53
владимир путин (политик)
политика
дональд трамп
россия
сша
прямая линия с владимиром путиным
новости
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ИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности в любое время встретиться или провести разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в ходе Прямой линии.Российский лидер также выразил уверенность, что ему с Трампом будет о чем поговорить.После трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже Трамп заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к прекращению огня и переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.Трамп также выразил мнение, что после смены американской администрации Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи из Вашингтона, которые были при президентстве Джо Байдена.Он также заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в детском садике: Симоньян усомнилась в мирных обещаниях ТрампаКоманда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликтаЧто хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине
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владимир путин (политик), политика, дональд трамп, россия, сша, прямая линия с владимиром путиным, новости
Путин: готов встретиться с избранным президентом Трампом в любое время

Путин заявил о готовности встретиться с избранным президентом США Трампом в любое время

13:41 19.12.2024 (обновлено: 13:53 19.12.2024)
 
© AP Photo Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo Evan Vucci
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ИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности в любое время встретиться или провести разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в ходе Прямой линии.
"Я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что они об этом ничего не говорит, я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, конечно. В любое время готов буду и ко встрече, если он захочет этого", – сказал Путин на прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.
Российский лидер также выразил уверенность, что ему с Трампом будет о чем поговорить.
После трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже Трамп заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к прекращению огня и переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.
Трамп также выразил мнение, что после смены американской администрации Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи из Вашингтона, которые были при президентстве Джо Байдена.
Он также заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта.
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Владимир Путин (политик)ПолитикаДональд ТрампРоссияСШАПрямая линия с Владимиром ПутинымНовости
 
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