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Путин объяснил причину роста цен в России
Путин объяснил причину роста цен в России - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Путин объяснил причину роста цен в России
Ключевая причина роста цен в России – увеличение объемов потребления на фоне недостаточного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T12:49
2024-12-19T12:49
2024-12-19T12:54
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Ключевая причина роста цен в России – увеличение объемов потребления на фоне недостаточного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".При этом объем производства в России ежегодно растет в среднем на 3%. Страна, например, полностью обеспечивает себя мясом."Потребление мяса в год у нас примерно 80 кг на человека, а в мире – примерно 42. Но все равно потребление мяса у нас выросло в два раза. По молоку – у нас каждый год увеличивается производство, но увеличивается и потребление. Не хватает его, чтобы производить масло – рост цен на масло 33-34%. Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление", – сказал Путин.Вторая причина – урожай, третья – рост мировых цен на некоторые продукты, четвертая – внешние санкции которые, по словам президента, не имеют ключевого значения, но все таким отражаются на росте цен, поскольку удорожают логистику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на проезд в Крыму могут повыситьНынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – ПутинНовая финансовая жизнь: как завести полезные привычки в 2025 году
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владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным, новости, россия, экономика, доходы, цены и тарифы
Путин объяснил причину роста цен в России
Путин: рост цен связан с увеличением объемов потребления
12:49 19.12.2024 (обновлено: 12:54 19.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Ключевая причина роста цен в России – увеличение объемов потребления на фоне недостаточного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
"Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, покупательская способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и зарплаты росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции", – назвал президент главную причину роста цен.
При этом объем производства в России ежегодно растет в среднем на 3%. Страна, например, полностью обеспечивает себя мясом.
"Потребление мяса в год у нас примерно 80 кг на человека, а в мире – примерно 42. Но все равно потребление мяса у нас выросло в два раза. По молоку – у нас каждый год увеличивается производство, но увеличивается и потребление. Не хватает его, чтобы производить масло – рост цен на масло 33-34%. Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление", – сказал Путин.
Вторая причина – урожай, третья – рост мировых цен на некоторые продукты, четвертая – внешние санкции которые, по словам президента, не имеют ключевого значения, но все таким отражаются на росте цен, поскольку удорожают логистику.
"Но есть и субъективные причины. Некоторые эксперты полагают, что Центробанк мог бы эффективнее и раньше начать использовать инструменты не связанные с повышением ключевой ставки. Правительство работает удовлетворительно, но неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане... Это вещь неприятная и плохая – рост цен, но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы и с этим тоже справимся", – подытожил Путин.
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