Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил причину роста цен в России - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241219/putin-obyasnil-prichinu-rosta-tsen-v-rossii-1142755248.html
Путин объяснил причину роста цен в России
Путин объяснил причину роста цен в России - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Путин объяснил причину роста цен в России
Ключевая причина роста цен в России – увеличение объемов потребления на фоне недостаточного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T12:49
2024-12-19T12:54
владимир путин (политик)
прямая линия с владимиром путиным
новости
россия
экономика
доходы
цены и тарифы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142754943_140:0:3559:1923_1920x0_80_0_0_201e53ae80ce490f60953d96a21539cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Ключевая причина роста цен в России – увеличение объемов потребления на фоне недостаточного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".При этом объем производства в России ежегодно растет в среднем на 3%. Страна, например, полностью обеспечивает себя мясом."Потребление мяса в год у нас примерно 80 кг на человека, а в мире – примерно 42. Но все равно потребление мяса у нас выросло в два раза. По молоку – у нас каждый год увеличивается производство, но увеличивается и потребление. Не хватает его, чтобы производить масло – рост цен на масло 33-34%. Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление", – сказал Путин.Вторая причина – урожай, третья – рост мировых цен на некоторые продукты, четвертая – внешние санкции которые, по словам президента, не имеют ключевого значения, но все таким отражаются на росте цен, поскольку удорожают логистику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на проезд в Крыму могут повыситьНынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – ПутинНовая финансовая жизнь: как завести полезные привычки в 2025 году
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142754943_676:0:3240:1923_1920x0_80_0_0_70feb3c5a5db61c74263e45c14d56f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным, новости, россия, экономика, доходы, цены и тарифы
Путин объяснил причину роста цен в России

Путин: рост цен связан с увеличением объемов потребления

12:49 19.12.2024 (обновлено: 12:54 19.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Ключевая причина роста цен в России – увеличение объемов потребления на фоне недостаточного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".

"Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, покупательская способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и зарплаты росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции", – назвал президент главную причину роста цен.

При этом объем производства в России ежегодно растет в среднем на 3%. Страна, например, полностью обеспечивает себя мясом.
"Потребление мяса в год у нас примерно 80 кг на человека, а в мире – примерно 42. Но все равно потребление мяса у нас выросло в два раза. По молоку – у нас каждый год увеличивается производство, но увеличивается и потребление. Не хватает его, чтобы производить масло – рост цен на масло 33-34%. Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление", – сказал Путин.
Вторая причина – урожай, третья – рост мировых цен на некоторые продукты, четвертая – внешние санкции которые, по словам президента, не имеют ключевого значения, но все таким отражаются на росте цен, поскольку удорожают логистику.

"Но есть и субъективные причины. Некоторые эксперты полагают, что Центробанк мог бы эффективнее и раньше начать использовать инструменты не связанные с повышением ключевой ставки. Правительство работает удовлетворительно, но неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане... Это вещь неприятная и плохая – рост цен, но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы и с этим тоже справимся", – подытожил Путин.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цены на проезд в Крыму могут повысить
Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин
Новая финансовая жизнь: как завести полезные привычки в 2025 году
 
Владимир Путин (политик)Прямая линия с Владимиром ПутинымНовостиРоссияЭкономикаДоходыЦены и тарифы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:20России есть, с кем разговаривать на Украине – Путин
13:17Почему Алиев опроверг необходимость военной базы Турции в Азербайджане
13:09Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
13:07Бойцы в Курской области получат статус участников СВО - Путин
13:03Новости СВО: потери украинских боевиков за сутки
12:55Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин
12:49Путин объяснил причину роста цен в России
12:47ФСБ изъяла 24 килограмма наркотиков у жителя крымского села
12:41Ситуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин
12:33Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин
12:31Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку "в войне и мире"
12:24"Мы развиваемся, несмотря ни на что" – Путин о росте экономики в России
12:06Прямая линия с Владимиром Путиным
11:58Подорожание проезда в Крыму – позиция перевозчиков
11:48Еще два населенных пункта в ДНР взяты под контроль российскими военными
11:41ВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей
11:34ФСБ в Крыму задержала пятерых за хранение автоматов и взрывчатки
11:12Грунт продолжает движение: что происходит в Сочи после удара непогоды
11:02Названо общее число пострадавших при крушении поездов под Мурманском
10:53Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения
Лента новостейМолния