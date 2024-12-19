https://crimea.ria.ru/20241219/putin-obyasnil-prichinu-rosta-tsen-v-rossii-1142755248.html

Путин объяснил причину роста цен в России

Путин объяснил причину роста цен в России - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Путин объяснил причину роста цен в России

Ключевая причина роста цен в России – увеличение объемов потребления на фоне недостаточного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T12:49

2024-12-19T12:49

2024-12-19T12:54

владимир путин (политик)

прямая линия с владимиром путиным

новости

россия

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цены и тарифы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Ключевая причина роста цен в России – увеличение объемов потребления на фоне недостаточного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".При этом объем производства в России ежегодно растет в среднем на 3%. Страна, например, полностью обеспечивает себя мясом."Потребление мяса в год у нас примерно 80 кг на человека, а в мире – примерно 42. Но все равно потребление мяса у нас выросло в два раза. По молоку – у нас каждый год увеличивается производство, но увеличивается и потребление. Не хватает его, чтобы производить масло – рост цен на масло 33-34%. Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление", – сказал Путин.Вторая причина – урожай, третья – рост мировых цен на некоторые продукты, четвертая – внешние санкции которые, по словам президента, не имеют ключевого значения, но все таким отражаются на росте цен, поскольку удорожают логистику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на проезд в Крыму могут повыситьНынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – ПутинНовая финансовая жизнь: как завести полезные привычки в 2025 году

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владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным, новости, россия, экономика, доходы, цены и тарифы