https://crimea.ria.ru/20241219/nyneshniy-uroven-inflyatsii-yavlyaetsya-trevozhnym-signalom--putin-1142753102.html

Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин

Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин

Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом, на сегодняшний день он составляет порядка 9,3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T12:33

2024-12-19T12:33

2024-12-19T12:40

владимир путин (политик)

прямая линия с владимиром путиным

новости

экономика

россия

инфляция

центробанк рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142752212_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_b8defb93cc339387debf136976e6f32e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом, на сегодняшний день он составляет порядка 9,3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции.По словам Путина, перед правительством РФ и Центробанком стоит задача "приземлить" темпы роста инфляции, и в следующем году этот показатель должен снизиться.Президент также добавил, что в России на сегодняшний день сохраняется рекордно низкий уровень безработицы – 2,3%."Такого никогда вообще не было", – прокомментировал президент.По словам Путина, в целом социально-экономическая ситуация в стране стабильная и надежная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в ценеУскорение инфляции в Севастополе: что подорожалоКак защитить сбережения в непростой экономический период – совет эксперта

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным, новости, экономика, россия, инфляция, центробанк рф