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Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин
Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин
Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом, на сегодняшний день он составляет порядка 9,3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T12:33
2024-12-19T12:40
владимир путин (политик)
прямая линия с владимиром путиным
новости
экономика
россия
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом, на сегодняшний день он составляет порядка 9,3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции.По словам Путина, перед правительством РФ и Центробанком стоит задача "приземлить" темпы роста инфляции, и в следующем году этот показатель должен снизиться.Президент также добавил, что в России на сегодняшний день сохраняется рекордно низкий уровень безработицы – 2,3%."Такого никогда вообще не было", – прокомментировал президент.По словам Путина, в целом социально-экономическая ситуация в стране стабильная и надежная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в ценеУскорение инфляции в Севастополе: что подорожалоКак защитить сбережения в непростой экономический период – совет эксперта
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4.7
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владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным, новости, экономика, россия, инфляция, центробанк рф
Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин

Путин назвал тревожным сигналом текущий уровень инфляции в России

12:33 19.12.2024 (обновлено: 12:40 19.12.2024)
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом, на сегодняшний день он составляет порядка 9,3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции.

"Конечно, тревожным сигналом является инфляция. Я вчера, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал и с председателем Центрального банка. Эльвира (Набиуллина, глава ЦБ – ред.) мне сказала, что где-то уже 9,2-9,35% (показатель инфляции – ред.). Но заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. И располагаемые доходы населения тоже подросли", – сказал российский лидер.

По словам Путина, перед правительством РФ и Центробанком стоит задача "приземлить" темпы роста инфляции, и в следующем году этот показатель должен снизиться.
Президент также добавил, что в России на сегодняшний день сохраняется рекордно низкий уровень безработицы – 2,3%.
"Такого никогда вообще не было", – прокомментировал президент.
По словам Путина, в целом социально-экономическая ситуация в стране стабильная и надежная.
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Владимир Путин (политик)Прямая линия с Владимиром ПутинымНовостиЭкономикаРоссияИнфляцияЦентробанк РФ
 
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